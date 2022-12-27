Okulda beyin kanaması geçiren öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)- SİİRT’te görev yaptığı okulun öğretmenler odasında beyin kanaması geçiren Eşref Yontaş (65), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Siirt İmam Hatip Lisesinde öğretmen Eşref Yontaş, 23 Aralık günü öğretmenler odasında dinlendiği sırada fenalaştı. Yontaş, meslektaşlarının ihbarıyla okula gelen sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yontaş, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada tedavisi süren Yontaş, doktorların müdahalesine rağmen akşam saatlerinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yontaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. (DHA)

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