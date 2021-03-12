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Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü

Çorum’un Alaca ilçesinde eski muhtar Servet B. (altta), oğlu ile kavga ettikleri iddiasıyla 8’inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi’yi (13), durdurduğu okul servisinde tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan Taşar ve Hakverdi yaşamını yitirirken, Servet B. ile eşi gözaltına alındı.



Olay, saat 07.30 sıralarında Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Servet B.’nin oğlu Z.B. ile 8’inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi, kavga etti. Servet B.’nin oğlu Z.B., akşam eve gidince yaşananları babasına anlattı. Bu sabah Servet B., yolda durdurduğu okul servis minibüsündeki Taşar ve Hakverdi’ye tabancayla peş peşe ateş etti. Servet B. kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Tunç Taşar ile Kaan Hakverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Servet B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı.


Tunç Taşar

AİLELER ARASINDA HUSUMET VARMIŞ

Cinayete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli Servet B. ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları belirtildi. Köyün önde gelen isimlerinin araya girmesiyle bir süre önce tarafların barıştırıldıkları ifade edildi.


 Kaan Hakverdi

Bu arada katil zanlısı eski muhtar Servet B.’nin ismi açıklanmayan eşinin de kocasının öldürdüğü 2 çocuğu olaydan önce azarladığı iddiasıyla, olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GERİYE GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Öte yandan sabah saatlerinde okula gittikleri serviste arkadaşları yanında uğradıkları saldırıda yaşamını yitiren Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi’nin 4 yıl önce arkadaşlarıyla olan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştıkları ortaya çıktı. İkilinin, arkadaşlarıyla eğlendiği anlara ait görüntüler, izleyenleri hüzne boğdu.

Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi alırken, Servet B.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Etiketler: 2 çocuk cinayetAlacaÇorumeski muhtar Servet B.
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