2018-2019 eğitim öğretim yılı resmi verilerine göre Türkiye’de okul öncesi eğitime devam eden 1 milyon 564 bin 813 çocuğumuz bulunuyor

Okul öncesi eğitim 3-6 yaş arasındaki çocukları yani henüz zorunlu eğitime başlamamış çocukları kapsıyor. Okul öncesi eğitim çocukları hem fiziksel hem zihinsel hayata hem de zorunlu eğitim dönemine hazırlayan bir eğitim sürecidir. Eğitimin temellerinin atıldığı erken çocukluk döneminde okul öncesi eğitim çok büyük önem taşıyor.

Eğitim sistemimizin önemli bir parçası olan ve okul öncesi eğitim alan çocukların, almayan çocuklara göre daha başarılı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmasına rağmen okul öncesi eğitim ne yazık ki ülkemizde istenilen seviyeye bir türlü ulaşamadı.

Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin eğitime erişimde ilerlemeyi sürdürebilmesi, eğitimin kalitesinde de ilerleme sağlayabilmesi ve eğitim sisteminin sosyoekonomik ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunabilmesi için özellikle okul öncesi eğitimin ücretsiz olması büyük önem taşıyor.Raporda okul öncesi eğitime erişimde bölgeler ve iller arasındaki eşitsizliğin oldukça belirgin olduğuna dikkat çekilirken , öğrencilerin 15 yaşına geldiklerinde hiç okul öncesi eğitim almamış akranlarından akademik olarak bir okul yılı daha ileride olduklarına vurgu yapılıyor

Türkiye’de halen her 4 çocuktan 1’inin okul öncesi eğitim alamadığına vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, eğitim sistemindeki sorunların okul öncesi eğitimden başladığını belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, okul öncesi eğitimde istenilen seviyeye ulaşılamamasına dikkat çektiği ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelttiği yazılı soru önergesinde, “Türkiye’de okul öncesi okullaşma oranının OECD ülkeleri seviyesine erdirilebilmesi için yapılan çalışmalar var mıdır? Varsa neden bu bağlamda sorunlar aşılamamaktadır? Sosyoekonomik olarak dezavantajlı çocukların okul öncesi eğitime erişmesi için yapılan çalışmalarda hedefe varılmış mıdır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı resmi verilerine göre Türkiye’de okul öncesi eğitime devam eden 1 milyon 564 bin 813 çocuğun yaklaşık yüzde 83’ünün kamu tarafından açılmış olan okul ve kurumlara devam ettiğini bildirdi

2018-2019 eğitim öğretim yılında yaklaşık 65 bin yeni çocuğun okullaştırıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,“2018-2019 resmi verilerine göre Türkiye’de 5 yaşta brüt okullaşma oranı yüzde 85,22 olup 5 yaş çocuklarının net yüzde 75,17’si okulludur. Bakanlığımızın hedefi her çocuğun ilkokula başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim almasını sağlamaktır. Dolayısıyla çalışmalarımız bu hedef doğrultusunda devam etmektedir” dedi.

Okul öncesi eğitim çocuğa birçok davranışlarının öğretildiği dönemdir.İlköğretimde kişilik kazandırma, ortaöğretim ise hem kişilik kazandırmanın yanı sıra bilgi ve öğretimin yapıldığı bir dönemdir.

Özellikle ilköğretim kesiminde çözüm bekleyen birçok sorun bulunuyor. Eğitim harcamaları veliler için korkulu bir rüya haline geldi. Daha şimdiden önümüzdeki eğitim dönemi için bazı özel okullardan zam sesleri yükselmeye başladı bile.Temennim o dur ki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başta olmak üzere diğer yetkililer bu zam olayına ve eğitimdeki sorunların çözümü konusuna el atar öğrenci ve velilerimizin bir nebze olsun rahat nefes almalarına yardımcı olurlar.