Okul girişinde telefonlar toplansın

Süper Lig'de ilk 3 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilip, Yukatel Denizlispor'la berabere kalan Göztepe, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Tamer Tuna önemli açıklamalarda bulundu.
ANTALYA'da 4,5 yaşında teşhisi konulan, 14 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum olan futbol sevdalısı DMD kas hastası Tugay Tokat'ın (21) en büyük hayali, fırsat verilmesi halinde futbol yorumcusu olmak.
"...Okul,genç
kafalara,insanlığı saymayı,ulus ve ülkeyi sevmeyi,bağımsız
yaşamayı öğretir;bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu
kurtarmak için tutulması gereken en doğru yolu öğreten
okuldur.ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş
ileriliklerin...