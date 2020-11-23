Okul çevresinde kaçak sigara satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR’de okul çevrelerinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Ataşehir’de okul çevrelerinde çocuklara makaron dal sigara satışı yapıldığı bilgisini alan İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla kaçak sigara satışı yapılan kişiler ve kaçak tütün ve makaron temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kaçak sigaraların Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan bir depoda saklandığının tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda ekipler, 2 ton satışa hazır halde bandrolsüz kaçak tütün, 789 koli içerisinde toplam 7 milyon 845 bin adet satışa hazır halde bandrolsüz kaçak boş makaron ele geçirdi. Yapılan baskında İbrahim A., Kamuran A. ve Çetin H. gözaltına alındı.

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