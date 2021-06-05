- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü
Yasin URAL/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Ilgın ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen inşaat işçisi Nadi Er (44), yaşamını yitirdi. Ilgın ilçesinin Harmanyazı Mahallesi'nde Nadi Er'e ait 2...
Baca temizliği yangına neden oldu
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, benzin dökülerek yapılan baca temizliği nedeniyle üst kattaki evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangın, gece yarısı...
Eğirdir Gölü manzaralı bahçelerde bu yıl gül çiçeği verimi azaldı
Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- TÜRKİYE'nin gül bahçesi Isparta'da, gül üretiminin önemli bölgelerinden olan Eğirdir ilçesinde bu yıl, yağış azlığı ve kısmi don nedeniyle ürün...
7’inci katın balkonundan düşen Ömer, ağır yaralandı
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, annesinin uyarısına rağmen 7’nci kattaki evlerinin balkon korkuluklarına tırmanan 11 yaşındaki Ömer Öztürk, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Ömer, hastaneye...