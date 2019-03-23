Geçenlerde televizyon haberlerinde izledim.

Genç bir adam kahvehaneden içeri girdi, masalardan birine yaklaştı ve okey oynayan dört kişiye şöyle seslendi:

“Ben mahallenizin muhtar adayıyım. Seçilirsem sizi zor durumda bırakmayacak, okey için dördüncü kişiyi bulamadığınız zaman hemen yardımınıza koşacağım. Buraya gelip dördüncü olarak oyuna oturmam için bir telefonunuz kafi olacak.”

Işıl ışıl bakışlarından okeycilerin bu vaatten çok memnun oldukları anlaşılıyordu.

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O muhtar adayının acaba şöyle vaatleri de var mıdır:

-Başka mahallelerdeki kişilerle oynanan tavlada kardeşlerimizin zor durumda kalmaması için zar tutma kursları açacağım. Kurs bitiminde isteyen düşeş, dübeş, düse, dörtcihar, hepyek, dubara başta olmak üzere hangi zarı isterse kolayca atabilecek.

-Mahallemiz gençleri arasında tombala turnuvaları düzenleyecek, birinci çinko yapana gram, ikinci çinko diyene çeyrek, tombalaya ulaşana yarım altın ödül vereceğim.

-İskambil oyunlarını iyi bilmeyen bir mahalle tahayyül edemiyorum. Bunun için 24 saat aralıksız hizmet verecek kahvehaneler açacak, bunlara düzenli olarak nizami iskambil desteleri dağıtacağım. Dört dörtlük poker, king, elli bir, batak, papaz kaçtı, yirmi bir, kılıç, yanık, altmış altı, bulum, kaptı kaçtı, konken oyuncuları buralardan çıkacak.

-Gece yarısı alkol krizine giren vatandaşlarımı da yalnız bırakmayacağım. Bir telefonlarıyla 70’lik bir Yeni Rakı alıp imdatlarına yetişeceğim. Ayrıca mahallemizi üretici bir konuma getirecek kendi rakı ve şarabını üretmelerini sağlayacak tesisleri mutlaka kuracağım.

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Ne dersiniz?

Böyle bir muhtar adayı sizin mahallede olsaydı oyunuzu ona verir miydiniz?