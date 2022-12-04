Okçulukta Minikler Salon Türkiye Şampiyonası final yaptı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası final yaptı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye’nin 29 ilinden 420 sporcu katıldı. Müsabakalarda 8-9 yaş erkek kategorisinde Ali Altun, 8-10 yaş kız kategorisinde Esma Nur Gülşen, 10-11 yaş erkeklerde Ramazan Aydoğdular, 10-11 yaş kızlarda Hacer Zor, 12-13 yaş erkeklerde Eymen Doğaner,12-13 yaş kızlarda ise Ece Serra Peker birinci oldu.

Minikler 12-13 yaş erkekler takım kategorisinde ilk sırayı Kahramanmaraş Okyay Gençlik ve Spor Kulübü alırken, minikler 12-13 yaş kızlar takımlarda ise Konya Meram Belediyesi Spor Kulübü Derneği birinciliğe adını yazdırdı. Müsabakalarda birincilere 2 bin 500, ikincilere 2 bin, üçüncülere ise 1500 TL para ödülleri verildi. Müsabakalarda derece elde eden sporcular madalya ve kupalarını Gaziantep Valisi Davut Gül ile TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz’ün elinden aldılar.

‘OKÇULUK YARIŞLARI İLE HEM SPOR YAPIYORUZ HEM KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITIYORUZ’

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, Gaziantep’te gerçekleştirilen müsabaka ile 2022 yılı yarışlarının sonlandırıldığını söyledi.

29 ilden 420 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakaların Türk Okçuluk kültürü adına önemli kazanımlar sağladığını belirten Toksöz, “Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu olarak 2022 yılının son müsabakasını gerçekleştirdik. Minikler salon Türkiye Şampiyonası 29 ilden 420 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Müsabakalarımız şölen havasında gerçekleşti. Türk okçuluğunun gelişimi adına da geldiğimiz bu noktada çok iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Burada sadece yay gerip ok atmıyoruz tarihimizi ve kültürümüzü de yansıtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘HEDEFİM DÜNYA BİRİNCİSİ OLMAK’

Minikler Salon Türkiye Şampiyonası 10-11 yaş kategorisinde Türkiye birincisi olan Muhammet Samet Yaman, hedefinin dünya şampiyonasında birincilik olduğunu söyleyerek, “Benim eskiden de yine Türkiye birinciliklerim vardı. Gaziantep’te de katıldığım Minikler Salon Türkiye Şampiyonasında Türkiye birincisi oldum. Bir buçuk yıldır bu spor dalında emek harcıyorum. İzmir’de Türkiye üçüncülüğü elde etmiştim. Sonra Konya’da rekor kırdım ve Türkiye birincisi oldum. Bugün de Gaziantep’te Türkiye birincisi oldum ve en büyük hedefim dünya şampiyonasında birincilik elde etmek” ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi

-Cengiz Toksöz ile röp

-Muhammed Samet Yaman ile röp

– Genel ve detay görüntüler

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(FOTOĞRAF)