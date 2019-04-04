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4 Nisan 2019
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Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Huesca ile 3-3 berabere kaldı.
Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Huesca ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Gündemi ve Haberleri

Okay’lı Emre’li Celta Vigo üstünlüğünü koruyamadı

Editör Editör

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Okay Yokuşlu ve Emre Mor’un formasını giydiği Celta Vigo, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Huesca ile 3-3 berabere kaldı. 

İspanya LaLiga’nın 30’uncu haftasına düşme hattında giren Okay Yokuşlu ve Emre Mor’un takımı Celta Vigo, deplasmanda lig sonuncusu Huesca’ya konuk oldu. Karşılaşmada 14’üncü dakikada Brais Mendez ve 57’nci dakikada Iago Aspas golleriyle 2-0 öne geçen Celta Vigo 63’üncü dakikada Enric Gallego, 71’inci dakikada Ezequiel Avila ve 73’üncü dakikada Jorge Pulido’nun gollerine engel olamayarak 3-2 geriye düştü. Mücadelenin 81’inci dakikasında sahneye çıkan Ryad Boudebouz Celta’ya 1 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla puanını 29’a yükselten Celta Vigo 18’inci sırada kalarak düşme hattından kurtulamadı. 

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Okay Yokuşlu 90 dakikada sahada kaldı. Diğer bir Milli futbolcu Emre Mor da 82’nci dakikada Iago Aspas’ın yerine oyuna dahil oldu. Emre Mor 88’inci dakikada bir de sarı kart gördü.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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