Okay Yokuşlu: Aklımızda olan tek şey İtalya maçı

UĞUR DEMİRKIRDI – SERHAN TÜRK / MARİENFELD – (ALMANYA), (DHA) – Okay Yokuşlu, “Dürüst olmak gerekirse, kendi geleceğimle alakalı ne olacağını bilmiyorum. Çünkü ortada somut bir şey yok Burasının da transfer konuşmak için doğru yer olduğunu da düşünmüyorum. Tabii ki bir seçim yapma zamanım gelecek ama gelecek planları yapmak yerine tamamen buraya konsantre olmak istiyorum” dedi.

Milli futbol Okay Yokuşlu, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği Almanya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

EURO 2020’ye iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Okay Yokuşlu, “Çok önemli bir turnuva. Takım olarak heyecanlıyız. Hem kendimiz hem de ülkemiz adına önemli bir turnuva. İlk etap kampını tamamladık. Bu sürede hem beraber oynama alışkanlığımızı geliştirdik hem de eksiklerimizi tamamlama adına çalıştık. Almanya’da kampın ikinci etabını sürdürüyoruz. Hazırlık maçı yaptık. İyisiyle kötüsüyle hazırlık maçlarını tamamladık. Geride bıraktığımız arkadaşlarımız oldu. Onların da helalliğini aldık. Şimdi aklımızda olan tek şey İtalya maçı. Gruba iyi bir başlangıç yaparak devamını da iyi şekilde getirmek istiyoruz” dedi.

“GÜZEL VE ZOR BİR MAÇ OLACAK”

İtalya maçının zor ancak güzel bir maç olacağını dile getiren Okay Yokuşlu, “Maçlar hakkında konuşuyoruz ancak şu ana kadar puan hesabı yapmadık. Doğrusunu söylemek gerekirse Galler ve İsviçre maçı üzerine çok konuşmadık. Konuşmalarımız genelde İtalya maçı üzerine. Güzel ve zor bir maç olacak. Kamp ortamı çok eğlenceli. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu tarz ortamlar olduğu zaman başarı geliyor. Burada çok güzel bir ortamımız var. Boş zamanımızda yemeklerde herkesi herkesle görebiliyorsunuz. Tedavi odasında çok güzel vakit geçiyor, spor salonunda çok güzel şarkılar açıyoruz, çok güzel vakit geçiyor. Ben kendi adıma çok keyif alıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve gurur doluyum. Aklımızdakileri umarım sahaya yansıtırız ve başarılı oluruz” diye konuştu.

“SAHAYA ÇIKTIĞI ZAMAN YAŞIN ÖNEMİ KALMIYOR”

Türkiye’nin EURO 2020’nin en genç takımlarından biri olduğunun hatırlatılması üzerine Okay Yokuşlu, “Önümüzdeki birçok turnuvayı görecek olan arkadaşlarımız var. Sahaya çıktığı zaman yaşın önemi kalmıyor. Futbolcunun kendine iyi bakması ve kendine dikkat etmesiyle alakalı bir durum var. Bunun da birçok örneği var. Kaptanımız Burak ağabey, yaş olarak en olgun isim aramızda. Ama hem Fransa’da hem burada yaptıkları ortada. Bu turnuvayla birlikte, önümüzdeki turnuvalar için beraber oynayacak olmaları avantaj. Bu kadroyla ilk kez bir turnuvaya katılacağız, iyi hazırlanıyoruz maçlara. Bu durumun da dezavantaj oluşturacağını düşünmüyorum. Başarının geleceğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

“HOCAYLA HER OYUNCUNUN BİRE BİR İLİŞKİSİ ÇOK İYİ”

Teknik Direktör Şenol Güneş ile bütün futbolcuların bire bir olarak iyi ilişkileri olduğuna dikkat çeken 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Onun da bize aşılamak istediği şey şu; normal bir kampta pozitif bir hava oluşturmak istiyor, ama iş çalışmaya geldiğinde konsantrasyonla bizi hedefe götürmeye çalışıyor. Yaptığımız iyi şeyler var, biz eksiklerimize konsantre olarak bunları geliştirmek istiyoruz. Hocayla her oyuncunun bire bir ilişkisi de çok iyi, takım olarak da çok iyi. Şenol hocayla futbol dışında da konuşabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“KENDİMİZE ÇOK GÜVENEN BİR TAKIMIZ”

Turnuvada öncelikli hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Okay Yokuşlu, şöyle konuştu:

“Biz kendimize çok güvenen bir takımız. Hocamıza olan güvenimiz de takıma olan güvenimiz de tam. Turnuvada birçok iyi takım var. Favori olarak gösterilen takımlar da var. Onlar da şampiyon olmak için oynayacak. Gönül ister ki sonuna kadar gidelim. Ama adımlarımızı yavaş yavaş atarsak daha sağlıklı olacaktır. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasında da adım adım, 4 maç sonra finale ulaşabiliyorsunuz. Emin adımlarla gidersek, sonuna kadar gideceğiz. Dünya Kupası’yla alakalı şu anda bir şey söylemek zor. Grup elemelerinde iyi başladık, daha bir şey başarmış değiliz. Şu anda avantaj yakaladık ama kalan maçları da aynı ciddiyetle oynayarak kazanmamız gerekiyor. Kritik maçlarımızı en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor.”

“GELECEK PLANLARI YAPMAK YERİNE TAMAMEN BURAYA KONSANTRE OLMAK İSTİYORUM”

Gelecek sezon Celta Vigo’da kalıp kalmayacağı sorulan Okay Yokuşlu, bu konuda henüz karar vermediğini belirtti. Turnuva öncesinde transferi çok düşünmediğini söyleyen Okay Yokuşlu, “Şu anda dürüst olmak gerekirse, kendi geleceğimle alakalı ne olacağını bilmiyorum. Çünkü ortada somut bir şey yok Burasının da transfer konuşmak için doğru yer olduğunu da düşünmüyorum. Tabii ki bir seçim yapma zamanım gelecek ama gelecek planları yapmak yerine tamamen buraya konsantre olmak istiyorum. Tabii ki zaman zaman ilgilenenler ya da konuşulan şeyler oluyor. Ama bu konuyla menajerim Batur Altıparmak ilgileniyor. Bu durumu da turnuvanın dışında tutmaya çalışıyorum. Turnuva sonrasında bu konuyu konuşabiliriz. İyisiyle kötüsüyle 2 sene geçirdim İspanya’da. İngiltere’de de takımın hem bana olan yaklaşımları hem de oradaki ortam çok güzeldi. Kulüpte çalışanlar ve takım arkadaşlarım ilk günden itibaren çok iyi yaklaştı. İngiltere’de kendimi çok iyi hissettim. Karşılaştığımız rakipler de çok tatmin ediciydi. Benim adıma çok güzel geçti diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“BİZİ SEVENLERİ MAHCUP ETMEMEK İSTİYORUZ”

Türk halkının kendilerine olan desteğini bütün oyuncuların hissettiğini anlatan Okay Yokuşlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Sağ olsunlar kamp yaptığımız otelin önünden hiç ayrılmıyorlar ve bize hep destek veriyorlar. Maçlarda da bütün ülke tek yürek olarak bu maçlara çıkacağımızı biliyorum. Takım arkadaşlarım da bunu yakından hissediyorlar. Diyecek çok bir şey yok. Umarım onları mahcup etmeyerek, doğruların çok olduğu maçlar çıkarırız. Çok önemli bir turnuva ve ülkenin buna ne kadar odaklandığını ve önem verdiğini de biliyoruz. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Aklımızdakileri sahaya yansıtarak bizi sevenleri mahcup etmemek istiyoruz.”

