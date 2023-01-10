OKAN DEĞİL, JESUS ‘BURUK’…

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Yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın gözünü çevirdiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, bir futbol maçından daha çok bir satranç mücadelesi gibiydi. Çok iyi kurgulanmış bir oyun anlayışı ile Fenerbahçe’nin zaaflarını iyi değerlendiren Sarı Kırmızılılar, Jorge Jesus’a göre derbi kültürü daha fazla olan Okan Buruk’un oyun anlayışı karşısında ‘Mat’ oldu.



Oysa. En az Fenerbahçeliler kadar bir çok Galatasaraylı da maçın favorisini Sarı Lacivertli takım olarak görmesine karşın, maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı. Rakibine oyun izni vermeyerek, daha akılcı bir oyun ortaya koyan Galatasaray, yıllar konuşulacak bir maçın ardından ezeli rakibini evinde farklı devirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin üçlü savunmasının arkasına attığı toplarla etkili olurken, Sarı Lacivertlilerin dörtlü savunma değişikliği de sonuca etki edemedi.

Dev maçın kaderini, futbolculuk döneminde Galatasaray, İnter ve Beşiktaş’ta sayısız derbiye çıkan Okan Buruk’un taktik anlayışı belirledi. Buruk’a göre ülkemizde derbi tecrübesi olmayan Jesus’un oyun planı tutmadı. Oynamaktan önce rakibini oynatmama, paslaştırmama ve hatlar arasındaki iletişimi kesme kurgusunu sahneye koyan genç teknik adam, planlarını neredeyse eksiksiz uyguladı. Alan daraltarak Fenerbahçe’ye rahat paslaşma imkanı vermeyen sarı-kırmızılılar, ikili sıkıştırmalarla da rakibin oyun kurmasını engelledi. Sarı-kırmızılılar buldukları 3.duran top şansında golü bulurken, savunma arkasına atılan toplar ev sahibi ekibe zor anlar yaşattı. Fenerbahçe, ilk yarıda zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalıştığı ataklar, tecrübeli kaleci Muslera’nın ellerinde eridi.

Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe daha iyi pas yaparak başladıysa da Galatasaray defansını geçemedi. Sarı Kırmızılıların çabuk çıkıp pozisyonlar bulması, gelen gollerin habercisi gibiydi. 70.dakikada her iki takımım yaptığı değişiklikler Galatasaray’ın işine yaradı. Yaşanan yorgunluk nedeniyle orta alanı kaybetmek üzere olan Sarı Kırmızılı takım özellikle Midtsjo’nun girmesiyle, orta saha hakimiyetini yeniden ele geçirdi. Okan Buruk skoru korumak yerine İcardi gibi bir yıldızı zamanında oyuna alarak, bir kez daha maçın kaderini değiştirdi. Bir gol attıran İcardi, uzatma dakikalarının sonunda attığı klas golle maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Deplasmanda 7.galibiyetini alan Galatasaray, ezeli rakibini yenerek önemli bir avantajı ele geçirdi. Ayrıca iki takım arasında sezon sonunda oluşabilecek bir puan eşitliği halinde Galatasaray, 3-0’la önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Günün sonunda, dersini iyi çalışan Galatasaray önemli bir başarı elde ederken, Fenerbahçe ise, oluşan dört puanlık farkın sancılarını duyma ve “Acaba Jesus rüyası bitiyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kalın sağlıcakla…