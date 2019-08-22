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Okan Buruk: Fenerbahçe maçı kötü başlangıcı silmek için önemli bir hedef

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Süper Lig’in 2’nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE LİGE ÇOK İYİ BAŞLADI” 

Fenerbahçe karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını ve tek hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu ifade eden Okan Buruk, “Her takımın, her maçın hikayesi farklı. Burada yeni bir maç var. İç sahada lige çok iyi başlayan bir Fenerbahçe takımı var. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu karşılaşmada Fenerbahçe’nin gücünü, artılarını eksilerini bilerek hareket etmek istiyoruz. Tek hedefimiz kazanmak. Son haftanın ilk haftaya baktığımızda en formda takımı. Eksiklerimize rağmen bu maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

“FENERBAHÇE MAÇI KÖTÜ BAŞLANGICI SİLMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR HEDEF”

Süper Lig’de cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçının lige yaptıkları kötü başlangıcı silme açısından önemli olduğunu belirten Buruk, “Lige daha iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama olmadı. Oyun olarak da baktığınız zaman maçın bize çok yaklaştığı bir devre vardı. 3-4 pozisyonumuz vardı, Olimpiakos maçında yaşadığımız senaryonun benzerini yaşadık. Golleri kaçırdık, 10 kişi kaldık ve daha sonra da yediğimiz gollerle de maçı kaybettik. Tabi ki kötü bir başlangıç yaptık ama bu hafta Fenerbahçe maçıyla kendi sahamızda oynayacağımız maç bu kötü başlangıcı silme adına önemli bir hedef. Bu anlamda hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Eksiklerimiz var. Burada hem Mahmut hem de İrfan’ın olmaması orta sahada zorluk yaşamamıza neden oluyor. Bunu diğer maçlarda da yaşamıştık. Oyuncularla bu maça en iyi şekilde hazırlanıp tekrar kazanarak lige devam etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“OYUNCULARIMIZ FENERBAHÇE MAÇINI BEKLİYOR”

Visca ile takımın genel durumu hakkında konuştuklarını ve Fenerbahçe karşısında farklı bir takım olacaklarını söyleyen Okan Buruk, “Visca ile de takım ile de takımın durumu hakkında birebir görüşmeler yapıyoruz. Bu hafta bizim için bir hedef. Hem maçla ilgili hem takımın genel ortamı hakkında Visca ile konuştum. İrfan ve Mahmut olmayınca takımımızın kaptanı Visca oluyor. Oyuncularımız bu maçı bekliyor. İnşallah Cumartesi günü önceki maçlardan farklı olarak yakaladıkları gol pozisyonlarını atan bir takım olmak istiyoru” şeklinde konuştu.

“TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK”

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Fenerbahçe karşısında tek hedeflerinin kazanmak olduğunu ifade eden Buruk, “Her takımın, maçın hikayesi farklı. Burada yeni bir maç var. İç sahada lige çok iyi başlayan bir Fenerbahçe takımı var. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu karşılaşmada Fenerbahçe’nin gücünü, artılarını eksilerini bilerek hareket etmek istiyoruz. Tek hedefimiz kazanmak. Son haftanın ilk haftaya baktığımızda en formda takımı. Eksiklerimize rağmen bu maçı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

“EPUREANU GELDİĞİ ZAMAN BİZE BÜYÜK BİR GÜÇ KATACAK”

Takımdaki sakatlık durumu hakkında da bilgi veren Okan Buruk, “Clichy’nin sakatlığı devam ediyor. Onu yarın idmanda deneyeceğiz. Epureanu başladı, iyi bir şekilde çalışıyor. Geldiği zaman bize büyük bir güç katacak, dönmesini sabırla bekliyoruz. Takımla 1 haftadır çalışıyor. İyi durumda. Mili takım arasından sonra takımla birlikte onu da görmek istiyoruz” dedi.

“MEVLÜT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİP ARAMIZDANA AYRILACAK”

Mevlüt Erdinç’e teklifler olduğunu ve oyuncunun bu teklifleri değerlendirip takımla yollarını ayıracağını kaydeden Buruk, “Mevlüt’ün görüştüğü kulüpler var. Şu an bizim oyuncumuz. Hazırlık maçlarında da onu görme şansımız oldu. Önde 4 tane forvetimiz var. Bir de genç Muhammed Arslantaş var onunla birlikte 5 tane oluyor. Onu A takıma aldık. Mevlüt şu anda gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu teklifleri değerlendirip aramızdan ayrılacak” ifadelerini kullandı.

“EMRE KİŞİLİĞİ VE OYUNCULUĞU İLE TAKIMA ÇOK ETKİ YAPAN BİR OYUNCU”

Geçen sezon Başakşehir’de forma giyen Emre Belözoğlu ve eski oyuncusu Vedat Muriç hakkında gelen soruya ise Okan Buruk, “Emre kişiliği ve oyunculuğu ile takıma çok etki yapan bir oyuncu. Onu Fenerbahçe forması altında da gördük. Tekrar son senelerini geçirdiği stada geliyor. Bizim amacımız rakipteki hiçbir oyuncuya bakmadan rakibimizi mağlup etmek. Burada en iyisini yapmaya çalışacağız. Vedat Muriç çok iyi bir takım oyuncusu. Geçen haftada bunu gördük. Takıma azmiyle, kalitesi ile büyük katkı sağladı” şeklinde cevap verdi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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