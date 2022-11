Okan Buruk: 2-1’den sonra gerçek karakterimizi ortaya koyduk

- Reklam -

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Özellikle 2-1’den sonra çok pozisyon bulduk. Skorun daha farklı olması gerekirdi. İkinci yarı 2-1 öne geçtikten sonra gerçek karakterimizi ortaya koyduk. Bizim için önemli bir galibiyet. Sadece bir galibiyetti ama bizim için Beşiktaş gibi bir takımı yenmek önemli” dedi.





Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanan derbi maçında Beşiktaş’ı kendi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Galatasaray’da teknik direktör olarak ilk derbi maçına çıktığını hatırlatan Okan Buruk, “Futbolculukta da ilk derbi maçım Beşiktaş’a karşıydı. Maçtan önce rakiple ilgili düşüncemiz, Redmond’la başlarlarsa sağ tarafı etkili kullanırlar, Cenk’le soldan gelirler diye düşündük. İlk 11’i görünce Cenk’le sağda başlayacaklarını gördük. 2-1’den sonra 4-4-2’ye dönene kadar daha çok uzun toplarla oynadılar, zaman zaman da üstünlük sağladılar. Özellikle 2-1’den sonra çok pozisyon bulduk. Skorun daha farklı olması gerekirdi. İkinci yarı 2-1 öne geçtikten sonra gerçek karakterimizi ortaya koyduk. Bizim için önemli bir galibiyet. Sadece bir galibiyetti ama bizim için Beşiktaş gibi bir takımı yenmek önemli. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Daha çok gol atmamız lazım. Bugün de 2 tane direkten dönen topumuz var, kaçan pozisyonlarımız var. Maçları daha erken bitirebiliriz. Önümüzdeki hafta da çok zor bir maç bizi bekliyor. Genel olarak baktığınızda bu kadar zorlu bir fikstür oynayıp, puan istediğimiz gibi olmasa da ileriye dönük bir şeyler yapabileceğimizi gördük” ifadelerini kullandı.



“ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ”



“Biz iyi çalışan, iyi oyuncuların yanında iyi karakterlerin olduğu bir takımız” diyen Buruk, şöyle konuştu:



“Bizi dışarıdan farklı şekilde göstermeye çalışan çok fazla insan var. Galatasaray takımı hem disipliniyle hem takım arkadaşlığıyla hem birlikteliğiyle iyi bir grup. Onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Aklımızı, zekamızı da sahaya koymalıyız diye söylemiştim. Maçı daha doğru bitirmeyi başardık. Maç 2-1’di, rakibimizin baskısı vardı. Bugün maçı bitirdik, Alanya maçında bunu yapamamıştık. Takım olma olgusu her zaman yukarıya gidiyor. Kazandıkça oyuncular birbirine daha çok sarılıyor. Bugün bu anlamda çok önemli bir galibiyetti. Başakşehir maçında da 3 puan için elimizden geleni yapacağız.”



“BÜYÜK TAKIMA YAKIŞIR BİR OYUN OYNUYORUZ”



Büyük takıma yakışır bir oyun oynadıklarının altını çizen Okan Buruk, “Alanya maçında bunu gördük. 30 dakika insanları çok mutlu edecek her şey vardı. Bir hakem hatası bize burada iki puanı kaybettirdi. Bunun yanında baktığınızda bu kaliteyi her zaman ortaya koymalıyız. Karagümrük maçında 2-0 kazandık, 35 şut atmışız, insanlar mutsuz. Herhalde 100 şut falan atmamız gerekiyor. Rakip 10 kişiydi diyorlar. Biz 10 kişi kalınca öyle olmuyor. Büyük takım önde baskı yapar, topa sahip olur, hücum yapar, rakip ceza sahası içinde çoğalır. Bizim şu anda sergilediğimiz rakamlar bunu gösteriyor. İçeriye topu atamayınca bu haksızlığı yaşıyorsunuz. 10’uncu veya 11’inci direklerimizi gördük bugün. Galatasaray takımı iyi oyun ortaya koyuyor. En zor fikstürü biz oynadık. En garip fikstürdür herhalde. Galatasaray takımının ulaştığı sayılar doğru sayılar, zaman zaman oyun parlıyor, zaman zaman eksiliyor. Bunu 90 dakikaya yaymalıyız, bunun bilincindeyiz” dedi.



“OYUNCULAR MAKİNE DEĞİL, ROBOT DEĞİL”



Takımın izinleriyle alakalı çıkan haberlere yönelik konuşan Buruk, “Bir program yapıyoruz. 12-13 günlük bir çalışmanın ardından oynayan oyuncuların bir kısmı tesiste tedavi yaptı, bir kısmı izin yaptı, oynamayanlar da antrenman yaptı. Bu dışarıda farklı yansıtıldı. Oyuncular makine değil, robot değil. Tabii ki izin yapacaklar. Ne zaman izin vereceğimizi biliyoruz. Bu oyuncular, dünyanın en iyi takımlarında oynamış oyuncular. Kendilerine ne kadar iyi yaptıklarını biliyoruz. Belki 3 gün izin isteyecek, 3 gün de vereceksiniz bazen. Hocalar doğru analiz yaparsa, iki tarafın da işi çok kolay oluyor. Icardi attığı gollerin dışında takım savunmasında da vardı. Kaleciye gitti, stopere gitti. O anlamda da çok iyi işler yaptı, tekrar tebrik ederim” şeklinde konuştu.



“BARIŞ FORMAYI İSTEYEN, ÇALIŞAN, FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ BİR OYUNCU”



Barış Alper Yılmaz’ın ilk 11’de oynamasına değinen Okan Buruk, şunları söyledi:



“Bir eleştiri hep oluyor. Kerem oynadığında neden Kerem, Yunus oynadığında neden Yunus, Barış oynadığında neden Barış deniyor. Kim oynamasa eleştiri oluyor. Barış formayı isteyen, çalışan, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Bazen bir oyuncuyla başlarsınız, diğeriyle devam edersiniz. Kerem girdikten sonra o da çok iyi işler yaptı. Bu önemliydi bizim için. Sergio ve Lucas baskıda arkada kaldılar. İkisinden birinin Josef’e baskıya gitmesini istedik. Baskıyı tam olarak kuramıyorsunuz. İstediğimiz baskı tam olarak ortaya çıkmadı ama ikinci yarıda paylaşımlarımız daha iyi oldu.”



Rashica’nın performansından çok memnun olduğunu da belirten Buruk, “Buraya az maç oynayarak gelmişti ama performansını yükseltiyor, bugün de çok iyi oynadı. Kişilik olarak da Galatasaray’a çok yakışacak bir oyuncu. Yönetimimiz ileride gerekeni yapar. Takımımızda olmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.



“BAŞAKŞEHİR MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”



Başakşehir’in kendisi için çok değerli olduğunu belirten Okan Buruk, “Hem futbolculuğumun son yıllarında orada yer aldım. Hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadık, Avrupa oynadık. Benim için önemli. Ama en önemli şey Galatasaray’ın başarısı. Oyun olarak Başakşehir ligin zorlu takımlarından birisi. Özellikle topa sahip olan, rakiplerine vermeyen, hücum için acele etmeyen bir takım. Bu oyun anlayışıyla birlikte rakiplerine karşı büyük zorluklar çıkartan, taktiksel olarak da Emre hocanın rotasyonu da çok iyi götürdüğünü görüyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Bizim hedefimiz 3’te 3’tü. Bunu yapmak için elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası arasına kazanarak girmemiz gerekiyor. Çok zor bir fikstürden geçiyoruz. Fikstürün biraz daha kendi sahamıza geldiği bir bölümüne gireceğiz. O yüzden bu maç bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.



“KEŞKE AVRUPA OYNASAYDIK”



Avrupa’da olmamalarının kendileri için bir dezavantaj olduğunu vurgulayan Buruk, “Benim en büyük sorunum, -Allah herkese böyle sorunlar versin- haftada tek maç oynuyoruz, geniş bir kadromuz var. Sezon başında Avrupa oynamayacağız, bir şans mı diyorduk. Ama şimdi bakınca diyoruz ki keşke Avrupa oynasaydık. Tüm oyuncularımı mutlu şekilde içeride tutardım. Şu an için transfer düşünmüyoruz. Seçim sonrası, benim başlamam, transferler, son gün 5 oyuncu aldık. Çok geç bir araya geldik. Elimizdeki oyunculardan bir şeyler almamız gerekiyor. Şu anda hiçbir bölgeye transfer düşünmüyoruz. Tabii ocak ayında göreceğiz” şeklinde konuştu.



“DÜNYA KUPASI’NDAN SONRA FİKSTÜR AVANTAJ HALİNE GELECEK”



Sezon başından bu yana zorlu bir fikstürde mücadele ettiklerini belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullanarak sözlerini noktaladı:



“Avantaj haline gelecek. Fikstürün tersini kendi sahamızda oynadığımızı düşündüğünüzde avantajlı hale geleceğiz. Her maç zor. Her maçın ayrı hikayesi var. Herkes birbiriyle baş ediyor. Takımların birbirleriyle arasında büyük farklılıklar yok. Bu zamana kadar topladığımız puanın bizim kalitemizin altında olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında iki tane 3 puan kaçırdık. Hakem hatalarına maruz kaldık. Bu zamana kadar yaşadığımız hakem hataları var, bizim yaptığımız hatalar var. Okan hocanın da yanlışları var. Daha iyi bir puanda olabilirdik ama bir yandan da yeni kurulmuş bir takımız, tamamen değiştik. 13’üncü sırada bitirmiş bir takım. Bu kadro içerisinde tekrar aynı yol üzerinde hareket etmek biraz zordu ama daha iyisini yapabilirdik. Bizim kalitemizin altında kaldık puan olarak. İleriye dönük ümidimizin çok büyük olduğunu söyleyebilirim.”