Öğretmenlik aşkı engel tanımadı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de yaşayan 10 yıllık görme engelli sosyal bilgiler öğretmeni Şengül Aslan (37), her zorluğa karşı hiçbir engel tanımadan mesleğini sürdürüyor. “Her gün aynı şevk ve aşkla çalışmaya gidiyorum” diyen Aslan, öğrencilerine ışık olmaya çalışıyor.

Kayseri’de yaşayan Şengül Aslan, 13 yaşındayken havale geçirerek görme yetisini kaybetti. Orta öğrenimini Niğde Camil Meriç Görme Engelliler Ortaokulu’nda okuyan Aslan, liseyi ise Ankara Halide Edib Adıvar Lisesi’nde tamamladı. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini bitiren Aslan, 2010 yılında hayali olan öğretmenliğe adım attı. 10 yıldan bu yana Burhan Dinçbal Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Aslan, öğrencilerine ışık olmaya çalışıyor.

‘ENGEL TANIMADAN MESLEĞİMİ YAPIYORUM’

Evli ve 2 çocuk annesi Aslan, “Her zorluğa karşı hiçbir engel tanımadan mesleğimi yapıyorum. Her gün aynı şevk ve aşkla çalışmaya gidiyorum. Önceden görüyordum. Önceden görmenin ve şimdi görememenin avantaj ve dezavantajlarını yaşıyorum. Öğretmen olmadan önce toplumun ön yargısı beni boğuyordu. Ama ön yargılara hiç yenilmedim. Küçüklükten beri hayalim olan öğretmenliği başardım ve 10 yıldır yapıyorum. Ön yargılar insanları başarısızlığa sürüklüyor. Ancak, benim arkadaşlarıma ve öğrencilerime tavsiyem ön yargılar nedeniyle geri adım atmasınlar” dedi.

‘GÖRME ENGELLİ İNSANLAR HER ŞEYİ BAŞARABİLİR’

Öğrencileriyle iletişiminin iyi olduğunu kaydeden Şengül Aslan, “Normal okul döneminde akıllı tahta kullanımı ve sınıf yönetimi konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Sağ olsun öğrencilerim çok duyarlılar. Bana yardımcı oluyor. İlk başlarda ‘yapabilir miyim’ kaygısı oluyor ama sonra işler kolaylaşıyor. Görme engelli insanlar unutmasınlar ki her insan her şeyi başarabilir. Teknolojinin hızla ilerlemesi bizim hayatımızı daha da kolaylaştırıyor. Burada velilere büyük görevler düşüyor. Onların desteği olduğu sürece bireyler daha aktif ve başarılı olurlar. Bu vesileyle bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda okullarımıza döneriz. Şevkle sınıflara girer, derslerimizi yaparız. Velilerimiz ev yönetiminde çocuklarını canlı derslerinde biraz desteklesinler” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI