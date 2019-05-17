26.8 C
Ankara
17 Mayıs 2019
Ana Sayfa Eğitim Haberleri Öğretmenler 'yapay zeka' öğreniyor
Yapay Zeka Atölyesi'nde eğitim alan öğretmenlerin, öğrencilerine yapay zekâ projelerinde rehber olmaları hedefleniyor.
Eğitim Haberleri

Öğretmenler ‘yapay zeka’ öğreniyor

Editör Editör

-

5
0

İstanbul’da farklı branşlarda görev yapan 30 öğretmen, yapay zeka öğreniyor. Yapay Zeka Atölyesi’nde eğitim alan öğretmenlerin, öğrencilerine yapay zekâ projelerinde rehber olmaları hedefleniyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Gökhan Doğan, “Eğitim alan öğretmenler, öğrencileri yapay zeka alanında yetiştirecek” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstinye Üniversitesi iş birliğiyle  ‘İstanbul Öğretmen Akademileri’ projesi kapsamında farklı branşlardan 30 öğretmen için Yapay Zeka Atölyesi başlatıldı. Devam eden atölyede, yapay zeka ile proje geliştirmek üzere eğitim alan öğretmenler, lise öğrencilerini yapay zeka ile proje üretmeleri için destekleyecek.

EĞİTİM SONUNDA ÇALIŞTAY YAPILACAK

İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç tarafından hazırlanan program, gençlerin yapay zeka projeleri gerçekleştirmelerini amaçlıyor. 2 ay sürecek program sonunda katılımcı öğretmenlere sertifika verilecek ve çalıştay yapılacak.

DOĞAN: 5 YILDA BİR ÇAĞ ATLIYORUZ

Programı değerlendiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Gökhan Doğan, “Şu anda 5 yılda bir çağ atlıyoruz. Dijitalleşen dünyada teknolojinin gelişmesiyle birlikte inanılmaz bir değişim içerisindeyiz. Biz bu değişimi eğitimde yakalayamazsak gelişmeleri diğer alanlara uygun bir şekilde yansıtamayız. O yüzden 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında 21’inci yüzyıl becerilerini kazanacak bireyler yetiştirmek için öğretmenlere eğitimler veriyoruz. Eğitimden sonra yapacağımız çalıştayda öğretmenlerin öğrendikleri bu eğitimleri öğrencilere nasıl uygulayacaklarına karar vereceğiz. Daha sonra öğretmenler, öğrencileri yapay zeka alanında yetiştirecek” dedi.

PROF. DR. KOÇ: ASIL AMAÇ ÖĞRENCİLERE FAYDALI OLMAK

Atölye çalışmasının müfredatını hazırlayan ve ilk dersi veren Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ise, “Çok güzel bir çalışma, üniversite seviyesindeki derslerin okullara aktarılması hem ilgi uyandırıyor hem de ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bu atölyenin asıl amacı öğrencilere faydalı olmak. Öğrencilere bu bilgileri kim taşıyacak? Ben bir kişiyim, üniversitelerin yapabileceği bir iş değil. Ama 30 tane öğretmene öğretirsek onlar, 3 bin öğrenciye yapay zekayı ulaştırabilir. Daha önce yapılan çalışmalar da hep bu yöndeydi. Eğitim kapsamında, önce programlamanın mantığını, felsefesini anlamaları gerekiyor. Daha sonra Python denen programlama dilini öğreniyorlar. Ardından makine algoritmasını öğrenip nasıl programlama yapacaklarını gösteriyoruz” diye konuştu.

TÜRKOĞLU: PROJELERİMİ ÖĞRENCİLERİMLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUM

Programa katılarak eğitim alan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ömer Türkoğlu da, “Yapay zeka alanına ilgim olduğu için bu projede yer almak istedim. İşin hem dil bilimi hem istatistik kısmı var. İstatistik kısmını da bu eğitimle geliştiriyorum. Böyle bir eğitim programı olduğunu duyunca da katıldım. Kafamda geliştirmek istediğim birçok proje var. Tek başıma bunları gerçekleştirmek istemiyorum. Bu işe öğretmenlerin değil öğrencilerin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerle beraber bu projeleri hayata geçirmek istiyorum. Projenin devamında yarışma olacak, bu yarışmaya öğrencilerimle katılmak istiyorum. Onlardan daha yaratıcı fikirler geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“PROGRAM BANA ÇOK ŞEY KATTI”

Türkoğlu, “Çetin hocamızın yardımlarıyla ilk 4 haftada Python programa dilini öğrendik. Şu anda ise yapay zekanın en önemli alanı olan makine öğrenmesine geçtik. Dolayısıyla yüksek matematiğe geçtik, bunu da öğrenmek keyifli. Çünkü ben edebiyatçı olduğum için işin matematik kısmına çok hakim değildim, şimdi onu da öğreniyorum, bana çok şey kattığını düşünüyorum” dedi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikHamdi Ulukaya iş dünyasının Nobel’ini aldı
Sonraki İçerikTürkiye’den susuz bölgelere yardım eli
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Fin7, 130’dan fazla şirkete saldırdı

Editör -
Liderleri 2018’de tutuklanan ünlü Fin7/Carbanak siber suç çetesinin tamamen dağıldığı düşünülüyordu.

Giyilebilir akıllı protezler hayatımızı kökten değiştirecek

ICR: Kanser kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşebilecek

Ben aldırma işleminde ‘merdiven altı’ uyarısı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Eğitim Haberleri

ATAG’19 ile üniversiteliler projelerini yarıştırdı

Editör -
Akademik yıl içerisinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin yaptığı araştırmalara ilişkin sonuçların poster sunumları ile paylaşıldığı Atılım Araştırma Günü gerçekleşti.
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

Yeni tatil planı yenilenme ve onarım fırsatı yaratacak

Editör -
“Öğrenciler ve öğretmenler için olduğu kadar eğitim öğretim sürecinin bütün yan unsurları için de yenilenme ve onarım fırsatı yaratacak” dedi.
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

Fransız şef Bruwier: Türk mutfağı çok zengin

Editör -
Eski tarifleri okuyan, yazan ve doğru olarak aktaran bir grup olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden kaybolmaya yüz tutmuş çok fazla yemek var” dedi.
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

Dünyanın en iyileri arasına Türkiye’den tek aday

Editör -
Asya’nın en iyi üniversitelerinin belirlendiği ve yükseköğretimin Oscar’ı olarak bilinen Times Higher Education Asia (THE ASIA) 2019 sonuçlandı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71