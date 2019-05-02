Öğretmenler Korosu Müzik Ziyafeti Verdi

Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Kültürümüz her yönüyle oldukça zengin. Geleneksel birçok sanatımız bulunduğu gibi Türk müziği de kültürümüzü zenginleştiren temel öğeler arasında yer alıyor. Kültür değerlerimizin korunması, sevilmesi ve yeni nesillere tanıtılıp aktarılması için çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

Bu faaliyetlerden birini de öğretmenler üstlendi. İşleri topluma çağdaş, sağlıklı bireyler yetiştirmek olan öğretmenler bu kez öğrenci olarak koroda yer aldılar. İyi birer öğretmen oldukları gibi verdikleri konserle iyi bir müzik öğrencisi olduklarını da ispat ettiler. Hem koro şeklinde söyledikleri, hem de solo söyledikleri şarkılarla müzikseverlerin takdirini kazanmayı başardılar.

Her daim topluma örnek olmaları gereken öğretmenlerimiz müzik kültürümüzü icra etme, tanıtma ve sevdirme noktasında da örnek olmayı başardılar.

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ses ve saz alanında yetenekli öğretmenler tarafından oluşturulan ve 2016 yılından beri her yıl düzenli olarak repertuar çalışmalarını sürdüren Müzik Topluluğu´nun en önemli amaçlarından biri Türk müziğini tanıtmak ve sevdirmek. Bu amaçla öncelikle öğretmenlere ve öğrencilere yönelik konserler düzenliyorlar.

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda Türk müziği sanatçısı olan Murat Eroğul´un şefliğini üstlendiği Koro; Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziği ve mehteran müziğinden örnekler sunuyor. Konserde, hem koro hem de solo şeklinde söylenen şarkılar ile zeybek, sema, tiyatro ve halk oyunları gösterileri izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Murat Eroğul’un şefliğini üstlendiği konser Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Konsere konuk sanatçı olarak katılan Otağı Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Yelmira Şenduran’da şarkılarıyla dinleyenleri büyüledi.

Dört bölümden oluşan konseri şarkıların yanı sıra sema gösterisi, Kazak dansçının gösterisi ve halk oyunları gösterisi renklendirdi. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nu müzikseverler tarafından doldurulurken geniş repertuara eşlik edildi.

Konser öncesi bir araya geldiğimiz Türk Müziği Öğretmenler Korosu Şefi Murat Eroğul bize kendisinden ve Öğretmenler Korosu’ndan bahsetti.

– Sizi tanıyabilir miyiz?

Murat Eroğul: Çankaya İlçesi Tevfik İleri Ortaokulu’nda beden öğretmeniyim. Beden eğitimi öğretmeni olarak görevime devam ediyorum. 5 yıldır Çankaya İlçesindeyim. 4 yıl önce Ankara İl Eğitim Müdürlüğü’nde Türk Müziği Korosu’nu kurduk. 2017’den itibaren de Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışıyoruz. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Müziği Öğretmenler Topluluğu olarak lanse ediliyoruz.

Türk müziğinin hemen hemen her formunu icra ediyoruz. Yani tasavvuf müziği, sanat müziği, halk müziği ve mehter müziğini seslendiriyoruz. Bunlar Türk müziğinin sac ayaklarıdır. Bütün formlardan örnekler sunmaya çalışıyoruz. 3 yıldır burada çalışıyoruz, bu 5’inci konserimiz olacak.

– Bu topluluk kurulmadan önce müziğe ilginiz var mıydı?

Eroğul: Evet vardı. Kendimi tasavvuf müziği sanatçısı olarak adlandırıyorum., Gazi Üniversitesi Türk Müziği Korosu’nda, Türk müziği eğitimi alarak başladım. Koroda Muzaffer Şenduran yönetiminde 7- 8 yıl bulundum. Daha sonra TRT’den Ahmet Hatipoğlu ve Cemile Uncu hocalarımın riyasetinde korolarda bulundum. Yani TRT’den ve Gazi Üniversitesi’nden yetiştim. Oralarda sayısız konserlere çıktık. Sonra müstakil olarak 2 tane tasavvuf müziği albümü çıkarttım. TRT Müzik kanalında Aşk-ı Neva isimli tasavvufi müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptım. Devletimizin kurumlarıyla kendimizin hazırladığı programlarla ülkemizi yurtiçinde ve yurtdışında temsil ediyoruz.

– Koroda ki herkes öğretmen. Peki, öğretmenler öğrettikleri kadar, öğrenme noktasında da başarılılar mı?

Eroğul: Türk müziği zor bir repertuara sahip. Özellikle klasik müziğimiz öğrenme ve öğretme noktasında daha zorlu bir süreç. Koristlerimiz de doğal olarak klasik müzikte biraz zorlanıyorlar. Ancak bizim musikimiz meşk usulüne dayalıdır. Karşılıklı okuma sistemine dayalıdır. Biz genellikle meşk usulüyle çalışıyoruz. Şef icra ediyor sonrasında koro icra ediyor. Bunu çok tekrarlarla pekiştirmeye çalışıyoruz. Çok tekrar yaptığımız için koronun öğrenme yetisi daha da yükseliyor. Şu an koromuzun geldiği noktadan oldukça memnunum. Kültür Bakanlığı düzeyinde olmasa da hemen hemen her tarz müziği icra edebilecek bir seviyeye geldiler.

Burası korodan ziyade artık bir dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, akrabalık müessesine dönüştü. Koromuza o samimiyeti, o duyguları verebildik. Koromuzun uzun yıllar bu duygularla devam edeceğini düşünüyorum.

Koristlerden beden eğitimi öğretmeni İbrahim Bulut, koroya katılma hikayesini ve bu kez bir öğrenci olarak bize öğretmenler korosunu anlattı.

– Sizi tanıyabilir miyiz?

İbrahim Bulut: Beden eğitimi öğretmeniyim. Eski milli atletim. Uzun yıllardır beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum, mesleğin sonuna doğru yaklaştık. Mesleğimin son dönemlerinde tesadüfen koroya başladım. Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlerden oluşan bir korosu vardı, oraya dahil oldum. Yaklaşık 6 aydır çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şefimiz bu işi bilen birisi, koristlerin hepsi öğretmen ve amatörlerden oluşuyor. Eğleniyoruz, bir taraftan da müzik yapıyoruz. Bu konserde ekibimizin ilk konseri olacak.

– Daha önce müziğin herhangi bir branşıyla ilgilenmiş miydiniz?

Bulut: Bizim memleketimiz Sivas, doğuştan şarkılara, türkülere karşı bir duyarlılığımız var. Evde, arkadaş ortamında söylerdim. Müzik kulağım var, koroya başladığımda da açıkçası çok acemilik çekmedim. Yıllar öncesinden başlasaydım daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Koro devam ederse bende koroyla birlikte devam edeceğim. Eğer etmezse de emeklilikte sürdürmeyi düşünüyorum.

– Koro hakkında neler söylemek istersiniz?

Bulut: Koromuz 3 yıllık bir koro. Haftanın bir günü . Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde toplanıyoruz. Saz eşliğinde çalışıyoruz. Hocamız repertuara göre eksik yerleri tamamlatıyor. Çaylar, pastalar, eğlencelerle çalışmalarımız oldukça keyifli geçiyor.

– Yaş grubu ne aralıkta?

Bulut: Koronun en yaşlısı benim. 30 yaşında da, 40 yaşında da, 50 yaşında da arkadaşlarımız var ama ağırlıklı yaş ortalaması biraz yüksek. Yaş ortalamasına 40 diyebiliriz.

– Repertuarı siz mi belirliyorsunuz?

Bulut: Repertuarı şefimiz belirliyor. Bizim denemelerimiz sonunda seçilen parçalara uyum sağlayıp sağlayamadığımıza göre repertuarda değişiklik yapılabiliyor. Repertuarımızda ilahi var, sema var, Kazak müziklerinden örnekler var, sanat müziği var, halk müziği var. Karma bir repertuarımız var.

– Sizin solist olarak seslendireceğiniz bir parça var mı?

Bulut: Ben Müzeyyen Senar’dan Fikrimin İnce Gülü’nü seslendireceğim. Bu şarkı bana kısmet oldu, becerebilirsem söyleyeceğim. Bu şarkı eşimle benim sevdiğimiz bir şarkıydı, tesadüfen bana denk geldi. Uğraşsan böyle denk getiremezsin. O bakımdan bu şarkıyı seslendirmekten dolayı oldukça mutluyum.