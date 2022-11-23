Öğretmenler ‘konteyner okulda’ atölyeye katıldı

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Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl kurulan Sanat Atölyesi’nde bir araya gelen resim, müzik gibi farklı branşlardaki öğretmenler, dezavantajlı bölgelerde öğrenim gören öğrencilerle buluştu. Buca’da yaklaşık 13 yıldır konteynerde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden eğitimciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü burada kutladı.

Buca ilçesinin kırsal Yıldızlar Mahallesi’nde, binası depremde hasar gördüğü için eğitime 2009 yılından beri konteynerde devam edilen Zeki Püskülcü İlk ve Ortaokulu’nda öğrenim gören 155 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Sanat Atölyesi Projesi kapsamında sanatçı öğretmenlerle bir araya geldi. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin çocuklarından oluşan öğrenciler, İzmir’de çektiği kısa filmleriyle çok sayıda ödül kazanan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özer Kesemen ve Ressam, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yeşim Gülseven ile buluştu.

Kişisel ve çok sayıda karma sergiye katılan Cengiz Topel Anadolu Lisesi öğretmeni Yeşim Gülseven, 30 yıllık meslek hayatında sanat ve eğitimin birbirinden ayırmadığını dile getirerek, “Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldum. Meslek hayatımda sanat ve eğitimle ilgili konularda hassasım. Çocukların akademik başarılarının yanında sosyal ve duygusal gelişimleri ile daha güçlenmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı kültürlerden gelen çocuklar olabiliyor. Bugün de bu yüzden buradayız. Buca’daki bu okulumuzda çocukları sanatla buluşturmak istiyoruz. Bizi görünce çok mutlu oldular. Duygularını ifade ediyorlar” dedi.

‘ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM ÖNEMLİ’

Sanat Atölyesi etkinlikleri için haftada bir gün Cumhuriyet Müzesi’nde buluştuklarını anlatan Gülseven, sergiler açan, film gösterimlerine katılan yaklaşık 40 sanatçı öğretmenin bulunduğunu kaydetti. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde dezavantajlı bölgelerde okuyan öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Gülseven, “Çok duyguluyum. Öğretmenlik mesleğinde en çok sanat ve duygulara önem veriyorum. Meslektaşlarımın da gününü kutlarım. Öğrencilerle iletişim kurmak önemli. Resim sanatında da hep yetenek aranıyor. Ama bunun ötesine çıkılmalı. Kendilerini keşfetmeleri gerekli. Bir daha dünyaya gelsem yine resim öğretmeni olurum. Mesleğimi çok seviyorum” diye konuştu.

PROFESYONEL ÇEKİM YAPTILAR

Buca 30 Ağustos Ortaokulu Sosyal Bilimler Öğretmeni Özer Kesemen de Ege Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden mezun olduğunu ve yaklaşık 12 yıldır kısa ve orta metrajlı filmler çektiğini söyledi. Festivallere katılan Kesemen, öğretmenlik mesleğini de çok sevdiğini belirterek, “Öğretmenlerden oluşan Sanat Atölyesi’nde çeşitli disiplinlerden oluşan meslektaşlarımızla bir araya geliriz. Bu şekilde köy okullarına gelip öğrencilerin gelişimine katkıda sunabilmeyi hedefliyoruz. Dezavantajlı öğrencilere ulaşıp çocuklara seçenekler sunuyoruz. Onların yaratıcı düşüncelerini desteklemek istiyoruz. Bugün de öğrencilerimiz profesyonel fotoğraf çekmeyi deneyimledi. Onların mutluluğunu görmek bana da çok keyif veriyor” dedi.

Okullarına getirilen Sanat Atölyesi’nde keyifli vakit geçiren Zeki Püskülcü Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Döndü Dürbüzoğlu (11), “Bugün mutluyum. Öğretmenlerime hediyeler aldım” diye konuştu.

Elif Dürbüzoğlu (12), bütün öğretmenlerini çok sevdiğini söyleyerek, “Bugün emojiyle resim yapıyoruz. Misafir öğretmenimizi de çok sevdik” ifadelerini kullandı.

Tanju Toker (12) ise “Öğretmenlerimi kutluyorum. Onlara şiirler yazdım” dedi.

Profesyonel çekim yapan öğrencilerden Hüseyin Toki (11) de “Ben ilk kez böyle bir makine gördüm. Arkadaşlarımın fotoğrafını çektim” diye konuştu. (DHA)

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