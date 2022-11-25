ÖĞRETMENİM

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Bir insan yetiştirmek bir toplum inşa etmek nesillere seslenebilmek ve bunları yaparkende tüm benliğiyle önder ve örnek olabilmek

Öğretmek gibi anlaşılmış olsada mesleğinin adı aslında buz dağının sadece gözüken yüzüdür aslolan insan yetiştirmek büyütmek şahsiyet inşa etmek emek emek işlemek sonra her eseriyle ayrı ayrı gurur duymak ayrı ayrı sevmektir Onları ..

Öğretmen olmak;

Özenle hayat disipliniyle sevgiyle hazırlamak küçücük dimağları…

İnsana doğaya ve herşeyden önemlisi kendine saygıyı öğretmek…

İnsanı kamil olma yolunda tüm kemalatıyla yine “İnsan” a dair, insanlık adına insan tohumunu yeşerten kişidir Öğretmen…

Öncelikle şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor ve tüm kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum