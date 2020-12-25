Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi ve Hicret Camisi açıldı

İlkay DİKİCİ- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım adına hayata geçirilen ‘Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi ve kuran kursu ile Hicret Cami’ açılışına katıldı.

Törene eşi Semiha Yıldırım ile gelen Binali Yıldırım, “Burası küçük bir külliye. Camisiyle, kuran kursuyla bu bölge öncelikli olmak üzere 4-6 yaş grubu yavrularımız kuran-ı kerim öğrenecek. Temel dini bilgileri öğrenecekler. Aynı zamanda da okullarında müfredatlarına uygun olarak gereken derslere devam edecekler. dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katıldığı Esentepe’deki açılış töreninde ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve çeşitli milletvekilleri ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yer aldı. Tören kuran tilaveti ile başladı.

“HOCALARIMIZ, ÖĞRETMENLERİMİZ ROL MODEL OLSUN”

Kuran-ı kerim tilavetinden sonra konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak önümüzdeki yıllarda burada yaptığımız külliye gibi cami ve yanında kuran kursuyla özellikle 4-6 yaş arası kuran kursu ve anaokuluna yönelik Türkiye Diyanet Vakfı faaliyetleri içerisinde çocuklarımız kuranla yetişsinler Allah Resul’ünü öğrenerek yetişsinler diye amaçlıyoruz. Çocuklarımızı Allah Resulünün örnekliğiyle yetiştirelim, hocalarımız onlara rol model olsun. Öğretmenlerimiz onlara rol model olsun.” İfadelerini kullandı.

“2021, 2020 YILININ KÖTÜLÜKLERİNİ DE ALIP GÖTÜRMÜŞ OLUR”

Binali Yıldırım da açılışını gerçekleştirdiği külliye hakkında bilgiler vererek, “Burası küçük bir külliye. Camisiyle, kuran kursuyla bu bölge öncelikli olmak üzere 4-6 yaş grubu yavrularımız kuran-ı kerim öğrenecek. Temel dini bilgileri öğrenecekler. Aynı zamanda da okullarında müfredatlarına uygun olarak gereken derslere devam edecekler. Çok yönlü bir eğitim. Hem manevi hem de ilmi konularda eğitimlerini alıp geleceğe en iyi şekilde hazırlanmış olacaklar. Burada sadece 4-6 yaş grubu değil yetişkin hanımefendiler de burada eğitim alabilecekler.” dedi.

Binali Yıldırım, “Ümit ediyor ve dua ediyoruz ki 2020 yılı bütün insanlık için özellikle ülkemiz için çok zor bir yıl oldu. Depremler, virüs ve daha birçok afetlerle karşı karşıya kaldık. Zor bir yıl geride kalıyor ve yeni bir seneye girmeye hazırlanıyoruz. Ümit ediyoruz ki 2021, 2020 yılının kötülüklerini de alıp götürmüş olur. Daha güzel ve daha fazla birbirimizle bir araya gelebileceğimiz, daha fazla sosyalleşeceğimiz bir sene olur diye dua ediyoruz. 2021 yılının da ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Semiha Yıldırım’a günün anısına hediye takdim etti, ardından açılış kurdelesi kesildi.

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