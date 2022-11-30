Öğretmen olma hayali kuran annesinin ismi kütüphanede yaşayacak

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Germencik ilçesinde, küçük yaşta evlendirildiği için okuyup, öğretmen olma hayalini gerçekleştiremeyen Necmiye Ergör anısına, oğlu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Ergör’ün girişimi ile Germencik İlçe Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen Necmiye Ergör Kütüphanesi törenle hizmete açıldı. Prof. Dr. Bahadır Ergör, “Annem her zaman okuyup, öğretmen olma hayali kurdu. Adına bir kütüphane açıldığı için çok mutluyum” dedi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Ergör, erken yaşta evlendirildiği için eğitimi yarıda kalan, öğretmen olma hayaliyle yaşayan ve 2019 yılında vefat eden annesi Necmiye Ergör adına kütüphane açmak istedi. Prof. Dr. Ergör, bu durumu Çağdaş Yaşamı Destekleme Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’e iletti. Prof. Dr. Yüksel’in Germencik ilçesinde bir kütüphane ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Prof. Dr. Bahadır Ergör, bu düşüncesini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile paylaştı. Germencik Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle Camikebir Mahallesi’nde bulunan Kültür Sanat ve Spor Merkezi’nin içerisine kütüphane kuruldu. 3 bin 500 kitabın yer aldığı ‘Germencik İlçe Belediyesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Necmiye Ergör Kütüphanesi’nin açılışı Prof. Dr. Bahadır Ergör, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in katılımıyla yapıldı.

‘AİLEM ADINA ÇOK MUTLU OLDUM’

Açılışta konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Ergör, “Annem çok küçük yaşta, 14 yaşında evlendirilmiş. 2019 yılında vefat edene kadar hep ‘Ben okumak istedim, öğretmen olacaktım ama beni evlendirdiler’ derdi. İlkokulda sınıfında birinciymiş. Biz de annemin bir hayalini gerçekleştirmek amacıyla gençlere de katkı bulunmak için kütüphane açtık. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de böyle bir kütüphane için yardımcı oldu. Germencik’te bir kütüphane ihtiyacının olduğunu belirtilerek kütüphanenin düzenlenmesi sağlandı. Gurur duydum ve ailem adına çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise “Ergör ailesinin hayali bir kütüphaneydi. O kütüphane Germencik’le buluştu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türkiye’nin 53 ilinde 122 şubesiyle çevresini aydınlatıyor, ışık tutuyor” dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de “Şu anda ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan eğitim alanına dair bir açılış oldu. Toplumun her kesiminin faydalanabileceği bir kütüphane” diye konuştu. (DHA)

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