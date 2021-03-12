Öğretmen komşusunun yaraladığı işçi emeklisi öldü

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, koronavirüse karşı dünyada hangi tip aşı çalışılıyorsa Türkiye'de de o tip aşıların çalışıldığını, tasarım noktasında farklılık olduğunu söyledi. Mandal, "Hocalarımızın geliştirmiş olduğu aşılar aşının özellikle mutant virüslere karşı, değişimlere karşı daha hızlı bir şekilde kullanılabilmesi için, etkili olabilmesi için, tek bir bölgeye yönelik değil, 4 bölgeye birden etkili olabilecek şekilde tasarımları yapıldı" dedi.