Öğretim üyesi, Veteran Basketbol Turnuvası’nda kalp krizi geçirmiş

Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TFF Futbol Klasman Temsilcisi Dr. Zaim Alparslan Acar’ın, Veteran Basketbol Turnuvası’nda maç sırasında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Hayatını kaybetmesinden dakikalar önce oynadığı son maçının görüntülendiği Acar için üniversitede tören düzenlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, TFF Futbol Klasman Temsilcisi ve aynı zamanda eski basketbolcu olan Dr. Zaim Alparslan Acar, arkadaşlarıyla kurduğu basketbol takımıyla Nilüfer Veteran Basketbol Turnuvası’na katıldı. Burada ilk maça çıkan Acar, karşılaşma sırasında fenalaştı. Bunun üzerine oyundan çıkan Acar, durumu daha da kötüleşince sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acar’ın oynadığı son maçına ait görüntü ve fotoğraflar da ortaya çıktı.

Dr. Zaim Alparslan Acar için Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin bahçesinde düzenlenen törene; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Acar’ın yakınları, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. Zaim Alparslan Acar, Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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