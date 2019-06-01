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1 Haziran 2019
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Öğretim görevlisinin yürüyen merdivende ayağı sıkıştı
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Öğretim görevlisinin yürüyen merdivende ayağı sıkıştı

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Karabük’te, kadın öğretim görevlisi F.Y.’nin (34) ayağı yürüyen merdivene sıkıştı.

Ayağı kurtarılarak hastaneye kaldırılan F.Y., tedavisini İstanbul’da bir hastanede devam ettirmek istemesi üzerine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, makam aracı olarak kullandığı kendi otomobilini tahsis etti.

Olay, akşam saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında bulunan üst geçitteki yürüyen merdivende meydana geldi. Otobüsle Ankara’ya gidecek olan Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi F.Y., yürüyen merdivenden indiği sırada sağ ayağı merdivene sıkıştı. Çığlıkları duyan taksi şoförleri butona basarak merdivenin hareketini durdurdu. Çevredekilerin ve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle F.Y.’nin ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. 3 parmağından yaralanan F.Y., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili hastanede kendisine ziyarette bulundu.

BAŞKAN ARACINI TAHSİS ETTİ

Öğretim görevlisi F.Y., tedavisinin İstanbul’da bir hastanede sürdürmek istemesi üzerine Başkan Vergili, makam aracı olarak kullandığı kendi otomobilini F.Y.’ye tahsis etti. F.Y., makam aracının arka koltuğunda İstanbul’a götürüldü. Yürüyen merdivende sıkışan ayakkabı da görevliler tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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