Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel’i öldürmek suçundan adliyeye sevk edilen Hasan İsmail Hikmet savcılık sorgusunda emniyetteki ifadesini tekrarlayarak, öfkesine yenildiğini ve çok pişman olduğunu söyledi.

Sorgunun ardından zanlı Hikmet ‘kasten adam öldürmek suçundan’ tutuklanma, baba Ö.H. ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Hasan İsmail Hikmet’in tutuklanmasına, baba Ö.H.’nin ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

‘GEÇMEM İÇİN KOPYA ÇEKMEM GEREKİYORDU’

2014’de Kıbrıs’ta hukuk fakültesi kazandığını söyleyen Hasan İsmail H., “2015 senesinde yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geldim. Tarafıma haksızlık yapıldı. 2. sınıftan başlamam gerekirken 1. sınıftan başlatıldım. Ceren Damar Şenel danışman hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. fakat bana aksi karşılıklar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması sebebiyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum. O gün 3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması sebebiyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu sebeple sınavdan geçmek için kopya hazırladım” dedi.

‘2 EL ATEŞ ETTİM, SONRA BIÇAK İLE SALDIRDIM’

Sınav salonuna girdiğinde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i gördüğünü vurgulayan Hasan İsmail H., “Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içinde birkaç defa onunla görüştüm. Odasına gittim ancak beni tersledi ‘çık git’ falan dedi. Sonra eve gittim atamın silahını aldım. Daha öncesinden de bıçak almıştım. Sonra yeniden Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım atamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel’e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku sebebiyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra atamla beraber karakola giderek teslim oldum” ifadelerini kullandı. Hasan İsmail H. ve gözaltına alınan atası Ö.H. mahkemeye sevk edildi.

ZANLI TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik hakı ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel’i katletmek suçundan adliyeye sevk edilen Hasan İsmail Hikmet savcılık sorgusunda emniyetteki ifadesini tekrarlayarak, hiddetine yenildiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Sorgunun sonrasında zanlı Hikmet ‘kasten adam katletmek suçundan’ tutuklanma, ata Ö.H. ise yurt dışı yasağı konularak adli denetim koşuluyla serbest bırakılma talebiyle Ankara 6. barış Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Hasan İsmail Hikmet’in tutuklanmasına, ata Ö.H.’nin ise yurt dışı yasağı konularak adli denetim koşuluyla serbest bırakılmasına karar verdi.

VÜCUDUNDA 2 KURŞUN VE 18 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Bu arada Ceren Damar Şenel’in yapılan ilk otopsisinde vücudunda 2 mermi ve 18 bıçak yarası tespit edildi.