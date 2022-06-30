Öğretici: İkramiye memurların da hakkıdır!

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BASK Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ Karantina TV canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Kamuda tek ikramiye almayan kesimin memurlar olduğunu ifade ederek memurların da ikramiyeden yararlanması gerektiğini belirtti.

Açıklamaları şöyle; Bilindiği gibi kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca ikramiye ödenmektedir. İşçilerin haricinde emekli sandığı, bağkur fark etmeksizin yaklaşık 12 milyon emekli de 2018 tarihinden itibaren bayram ikramiyesinden yararlanmaktadır.

4688 sayılı kanunun 28. Maddesinde memurlar için ikramiye hakkı var iken toplu sözleşmelerde bu konu masaya dahi getirilmemiş, yıllardan beri kamu görevlileri ikramiyeden mahrum bırakılmıştır.

Kamuda ikramiye almayan tek kesim olan kamu görevlilerine de ikramiye verilmelidir. Emeklilerimizin 2018 yılından itibaren almış oldukları bayram ikramiyesi 1000 TL’den 1100 TL’ye çıkarılmıştır. Gerek sahadaki enflasyon, gerekse TUİK’in açıkladığı resmi enflasyonun çok yüksek olduğu bir ortamda 1100 TL ikramiye emeklileri memleketine belki gönderir ama geri getiremez. Kamu görevlileri de dahil olmak üzere bayram ikramiyeleri herkese verilmeli ve bir maaş tutarında olmalıdır.