Adana’nın Karataş ilçesinde balık tutmak için gittikleri sahilde üşememek için çadır kuran beş kişi içeride yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Her kış buna benzer çok sayıda haberle karşı karşıya geliyor, kahroluyoruz.

Milli Eğitim Bakanı’na çağrımdır:

Anaokulundan başlayarak eğitimin her aşamasında öğrencilere karbon monoksit zehirlenmesi ile bilgi verilmeli, bu bilgi hemen her sınavın demirbaş sorusu yapılmalıdır.

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Peki, o bilgi nasıl verilecek?

Önerim şudur:

Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı, zehirli bir gazdır.

Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda mangal, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir ve kısa sürede tıbbi müdahale yapılmaz ise ölümle sonuçlanır.

Evinizde soba yakıyorsanız baca temizliğine ve evin havalandırılmasına dikkat ediniz. Gece yatmadan önce sobayı ve şofbeni söndürünüz. Bacasız gaz sobası kullanmayınız. Kapalı ortamda mangal yakmayınız.

Tüm bu önlemlerin yanı sıra piyasada 50-60 lira fiyatla satılan karbon monoksit dedektörü alınız.

BAYAN TRUMP’IN DUBLÖRÜ

Trump’ın eşinin dublör kullandığı söyleniyor.

Keşke kendisi de kullansa.

Dublörü eminim ABD’yi ondan iyi yönetir.