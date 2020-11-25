Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren’in anısına hatıra ormanı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel anısına oluşturulan ‘Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı’ törenle açıldı. Törende anne Feyzan Damar, kızının fotoğrafının bulunduğu panoya dokunup, gözyaşı döktü.

Ankara Barosu’nca, 2 Ocak 2019’da sınavda kopya çekerken yakaladığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel anısına Çankaya Çayyolu’nda ‘Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı’ oluşturuldu. Hatıra ormanının açılışına, Ceren Damar Şenel’in annesi Feyzan, babası Mustafa Damar ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile davetliler katıldı.

‘FİDANIMIZI KOPARDILAR BU HAYATTAN’

Törende konuşan Erinç Sağkan, Ceren Damar Şenel’in hunharca katledildiğini hatırlatarak, “Bir gün burada kendiliğinden yeşeren bir fidan olarak yine aramıza dönmesi umuduyla, ağaçlarında, dallarında, çocukların oynadığı, kuşların yuva yaptığı bir ağaç olarak tekrar aramıza dönmesi umuduyla bu hatıra ormanına son derece onur duyarak ‘Ankara Barosu Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı’ ismini vermeyi uygun gördük” dedi.

Baba Mustafa Damar ise, “Ceren’imizi kaybettik. Fidanımızı kopardılar bu hayattan. Anayı babayı yavrusundan, kız kardeşinden, çok sevdiği eşinden ayırdılar. İnanıyorum ki Ceren’imiz burada yaşayacak. Ceren’imizin ilkeleri, o dik duruşu genç kuşaklara aktarılacak” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından fidan dikim alanına geçildi. Bu sırada anne Feyzan Damar, kızının resminin bulunduğu panoyu elleri ile okşayarak, ‘annem’ deyip, gözyaşı döktü. Daha sonra oluşturulan alana fidan dikildi.

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