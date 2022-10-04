Öğrencilerin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, okul çıkışı bir grup ilkokul öğrencisinin yük kamyoneti kasasında tehlikeye aldırış edilmeden taşınması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Ayşe Parmaksız Ortaokulu’nun çıkışında 15’e yakın öğrenci, yol üzerinden, yük taşımacılığında kullanılan kamyonettin kasasına binerek, yolculuk yaptı. Kamyonetin kasasına binmek için birbirleriyle yarışan öğrenciler, tehlikeye aldırış etmeden kasada uzun süre ayakta yolculuk yaparken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Öğrencilerin, ani frende düşmemek için aracın kenarlarından sıkıca tutundukları da gözlendi.

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