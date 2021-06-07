Öğrencilerin % 17,3’ü sosyal medyada 5 saatten fazla vakit geçiriyor

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, üniversite öğrencilerinin beşte birine yakını, günde 5 saatten fazla sosyal medyada vakit geçirdiğini ortaya koydu. Sosyal medyada en çok yapılan iş ise “Ödevler, dersler ve merak edilen konular hakkında bilgi edinme” olarak açıklandı.



İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (YUAM) üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirdiği bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre üniversite öğrencilerinin beşte birine yakını, yani yüzde 17,3’ü, sosyal medyada günde 5 saatten fazla zaman geçiriyor. Bu öğrencilerin sosyal medyayı kullanma amaçları ise “ödev ya da projelerle alakalı araştırma yapmak, merak ettikleri ya da ilgi duydukları bir konu hakkında bilgi edinmek, farklı görüş ve düşünceler hakkında bilgi sahibi olmak” olarak açıklandı.



İŞTE ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Somayyeh Radmard önderliğinde, Doç. Dr. Yılmaz Soysal, Dr. Öğretim Üyesi Ali Yiğit Kutluca ve Arş. Gör. Zeynep Türk’ten oluşan ekip, üniversitenin Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nda 1, 2, 3, ve 4’üncü sınıfta öğrenim gören, 2 bin 048’i kadın, 1169’u erkek, toplam 3 bin 283 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırmada, katılımcı öğrencilerin yüzde 40,4’ünün günlük vakitlerinin en azından 1 ilâ 3 saatini, yüzde 34,8’inin 3 ilâ 5 saatini, yüzde 17,3’ünün ise günde 5 saatten fazla zamanını sosyal medya platformlarından birinde geçirmekte olduğu belirledi. Araştırmaya katılan öğrencilerden çoğunun sosyal medya araçlarını, ödev ya da projelerle alakalı araştırma yapmak, merak ettikleri ya da ilgi duydukları bir konu hakkında bilgi edinmek, farklı görüş ve düşünceler hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile sosyal medyada zaman geçirmekten mutluluk duyduklarını belirttikleri, bu amaçla sosyal medya kullanan öğrencilerin daha çok Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakültelerinde öğrenim gördükleri tespit edildi.

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EĞLENCE AMACIYLA DA KULLANILIYOR

Araştırmada, katılan öğrencilerin akademik başarı düzeyleri arttıkça sosyal medyayı eğlence, dijital-sosyal iletişim ve sorun çözmekten ziyade daha çok bilgi paylaşımı amacıyla kullanma eğiliminde oldukları tespit edildi. Eğlence amaçlı kullanım boyutunun en yüksek kullanım oranı İletişim ve Eğitim Fakültesi’nde görüldü. Diğer taraftan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, sosyal medya gruplarıyla iletişim halinde olabilmek amacıyla diğer fakültelerde öğrenim gören öğrencilere göre sosyal medyayı daha fazla kullanmakta oldukları tespit edildi. Bununla birlikte, İletişim Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin, diğer fakültelerdeki öğrencilere nazaran sosyal medya gruplarını daha çok sorun çözme amaçlı kullanma eğiliminde oldukları da ortaya çıktı.



SORUN ÇÖZME PLATFORMU

Araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle araştırmaya katılan, sosyal medyayı kullanan öğrencilerin, sağlık ile ilgili sorunlarına çözüm yolları bulmak, kimseyle paylaşamadığı kişisel sorunlara çözüm bulmak ve başkalarının günlük yaşamlarını takip etmek için sosyal medyayı kullandıkları belirlendi. Araştırmaya dâhil olan katılımcıların birçoğunun sosyal medyayı sosyal çevrelerindeki insanlarla yaşadıkları sorunları çözmek, aynı zamanda arkadaşlarının ya da ilgi duydukları kişilerin yaşantılarını takip etmek, yeni arkadaşlıklar kurmak ve ödevleri ile ilgili okul arkadaşlarından bilgi edinmek amacıyla sosyal medyayı kullandıkları tespit edildi. Ancak, bu öğrenciler arasında sosyal medyayı daha çok bilgi edinmek ve paylaşmak amacıyla kullanan üniversite öğrencilerinin, sosyal medyada bir gün içinde 3-5 saat zaman harcadıkları ortaya çıktı.