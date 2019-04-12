Öğrencilerimiz YouTuber Olmak İstiyor

Fenomenlerin katılımı ile Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümü tarafından gerçekleştirilen 8’inci Yeni Medya Konferansı’nda konuşan Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ, yeni medya alanının sürekli kendini güncellediğini ifade ederek “Artık yeni medya bir alan olarak yavaş yavaş rüştünü ispat etmeye başladı” dedi.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümü, “8. Yeni Medya Konferansı”nı düzenledi. Yeni medya ve fenomenlik konularının tartışıldığı konferansa Burak Şahin (burakoyunda), Buse Plan (busplan), Kadir Doğrubakar (odunherif), Kabuhan ve Elif Canpolat (5in1canpolat) ve Danla Bilic (danlabilic) katıldı.



Konferansın açılış konuşmalarını üniversite Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ve Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ yaptı. Konferans ‘Yeni Medya Fenomenleri; Hayaller vs. Hayatlar’ paneli ile sonlandı.

“FENOMENLİK KENDİ BAŞINA BİR EKOSİSTEM”

Bu konferans ile her sene yeni medyayla ilişkili olan, yeni medyanın dönüştürdüğü veya ortaya çıkardığı farklı alanların tartışıldığını ifade eden Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ , “Bu sene de zamanının geldiğini düşünerek fenomenlik konusunu tartışmak istedik. Fenomenlik kendi başına bir ekosistem veya bir iş alanı haline gelmiş olsa da tartışmaları hala iki boyutlu bir düzlemde ilerliyor. Bir yandan fenomenlerin yaptığı işe biraz yukarıdan bakan ya da göz ardı eden bir kesim, diğer tarafta ise bunu biraz daha sorgusuz sualsiz kabul eden, işin etik ve hukuki boyutunu çok da düşünmeyen bir kesim var. Bizim amacımız bunun ötesine geçmek, derinlemesine bir tartışma yaratmak” dedi.

Doç. Dr. Bozdağ, konferansın amacını ise fenomenlik etrafında oluşan bu yeni ekosistemdeki dinamikleri ve aktörleri anlamaya çalışmak; burada rol oynayan ajansların, reklam verenlerin ve algoritmaları tartışmak olarak açıkladı.

“ÖĞRENCİLER İSTEYEREK GELİYOR”

Öğrencilerin bu konuda daha da bilinçlendiğini belirten Doç. Dr. Bozdağ, “Her sene bölüme gelen öğrencilerin çok daha bilerek ve isteyerek bu bölümü seçtiklerini görüyoruz. Hem yeni medya alanının daha genişlemesi, hem çok fazla iş alanını kapsıyor olması, hem de kendine ait fenomenlik, dijital ajans gibi iş alanları yaratmış olması bunda etki sahibi. Yeni medya bölümü 2009’da ilk olarak Kadir Has Üniversitesi’nde kuruldu. Bunun ardından pek çok üniversitede yeni medya bölümü açıldı. Artık yeni medya bir bölüm, bir alan olarak yavaş yavaş rüştünü ispat etmeye başladı” dedi.

“YOUTUBER OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR”

Konferansta katılan Burak Şahin’in KHAS’ta lisans öğrencisi, Buse Plan’ın ve Kabuhan Canpolat’ın ise mezun olduğunu da belirten Doç. Dr. Bozdağ, “Öğrencilerimiz bu alanlarda çalışmak istiyor. Influencer veya Youtuber olmak isteyen öğrencilerimiz veya bu alanda başarılı olan mezunlarımız da var. Ama yeni medyanın diğer alanlarında da çalışmak isteyen öğrencilerimiz de var elbette” diye konuştu.

“FENOMENLER MEDYANIN ANLAMINI DÖNÜŞTÜRECEK”

“Biz bugün fenomenleri artık birer medya üreticisi ve yapımcısı olarak değerlendirmek zorundayız” diyen Doç. Dr. Bozdağ, “Belki ana akım bunu kabullenmekte ve buna adapte olmakta yer yer zorlanıyor ama fenomenler ve benzeri yeni medya üreticileri, medyanın anlamını ve işleyişini dönüştürebilecek kapasiteye de sahipler. Artık medya başka bir yere doğru gidiyor ve fenomenler de burada ciddi bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLER ‘BEN OLDUM’ DEMESİN”

Bu konuda öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Bozdağ, “Yeni medya bölümünün adında yeni diye bir şey var. Bu da demek oluyor ki sürekli yenilenen, dinamik, takip etmesi zor olan bir alanda çalışıyoruz. Öğrencilere en büyük tavsiyem, hiçbir zaman ‘ben oldum’ demesinler, sürekli araştırma yapsınlar, yerli ve yabancı bütün kaynakları takip etsinler, yeni gelişmeleri ve yeni mecraları anlamaya çalışsınlar. Uzun vadede de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.