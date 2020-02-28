Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmaları, Keçiören’in tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeleri, ilçemizi araştırarak öğrenmeleri konusunda farkındalık oluşturmak için resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyoruz” dedi.

BİRİNCİYE 5, İKİNCİYE 3, ÜÇÜNCÜYE 2 BİN LİRA ÖDÜL

Keçiören Belediyesi ile Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle tüm kamu ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında “Keçiören” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleniyor. İlkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri kompozisyon, lise öğrencileri ise şiir alanlarında yeteneklerini göstererek birincilik için yarışacaklar. Yarışmanın sonunda birinciler 5, ikinciler 3, üçüncüler 2 bin liralık ödülün sahibi olacak.

“ETKİNLİKLERİMİZ TÜM YAŞ GRUPLARINA HİTAP EDİYOR”

Toplumsal gelişmelerle birlikte sanatsal faaliyetlerin de gelişim göstermesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Turgut Altınok, “Keçiören kültürel ve sanatsal faaliyetlerin hayat bulduğu bir ilçedir. Her yaş grubunun ilgisini çeken tiyatro, konser, sergi ve gezi gibi birçok etkinliğimiz var. Bu sanatsal faaliyetlerimizden en çok da geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin istifade etmesini istiyoruz” dedi.

“MARİFET İLTİFATA TABİDİR”

Başkan Turgut Altınok resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Keçiören’de eğitim gören çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini ortaya koyacakları bir alan oluşturmak için sanatsal bir yarışma düzenliyoruz. Marifet iltifata tabidir. Bu nedenle de yarışmanın sonunda öğrencilerimizi yetenekli oldukları alana teşvik etmek için para ödülümüz olacak. Öğrencilerimizin ortaya koydukları eserleri de kendi alanlarında uzman olan öğretim görevlileri, eğitimciler, yazarlar ve şairler değerlendirecek” diye konuştu.

ÖDÜL TÖRENİ 23 NİSAN’DA

Yarışmaya katılacak okul ve öğrenciler, 02 Mart 2020 -10 Nisan 2020, tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Dereceye giren eserler, 20 Nisan 2020’de açıklanacak ve ödül töreni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenecek. ​



