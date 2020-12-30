Öğrencilerden, sağlık çalışanlarına rengarenk yılbaşı sürprizi

İSTANBUL, (DHA)- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, sağlık çalışanlarına özel, rengarenk yılbaşı kurabiyeleri hazırladı. Yaptıkları yılbaşı kurabiyelerini, sürpriz hastane ziyaretlerinde ikram eden öğrenciler, pandemi etkisi altında geçen zorlu 2020 yılı boyunca verdikleri emekler ve fedakarlıkları için tüm sağlıkçılara teşekkür etti.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencileri, koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sağlık sektörü çalışanları için farklı renk ve şekillerde yılbaşı kurabiyeleri hazırladı. Pandemi dönemi hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan kurabiyeler, öğrenciler tarafından sağlık çalışanlarına ikram edildi. Yaşanan virüs salgınının tüm yükünü omuzlayan sağlık çalışanları, kendileri için özel olarak hazırlanan yılbaşı kurabiyeleriyle yoğun çalışma tempolarına lezzetli bir mola verdiler.

Sağlık çalışanlarına tüm Türkiye’nin büyük bir teşekkür borçlu olduğunu dile getiren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Sağlık çalışanları, pandemi boyunca bizler için çok uğraştı, ailelerinden uzak kaldılar, yoğun mesailerine hala devam ediyorlar. Yaptıkları için onlara ne kadar teşekkür etsek az. Biz de öğrenciler olarak onlara küçük bir sürpriz yapmak, tüm toplum adına teşekkürlerimizi iletip hep yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bu zor günlerde morallerini biraz olsun yükseltebiliyorsak, onları az da olsa gülümsetebiliyorsak ne mutlu bize.”