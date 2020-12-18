Öğrencilerden sağlık çalışanlarına 112 mektup

Ceren KURTYE/TATVAN(Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesindeki öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ön saflarda özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına duygu dolu 112 mektup yazarak teşekkür etti.

Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, Tatvan’daki Van Gölü İlkokulu idarecileri ve öğretmenler tarafından kampanya başlatıldı. Kampanyaya gönüllü olarak dahil olan minik öğrenciler, duygularını kaleme dökerek, sağlık çalışanları için teşekkür mektupları yazdı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla öğrenciler tarafından evde yazan 112 mektup, sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdinç Eren’e teslim edildi.

Mektupları telsim eden Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, “Koronavirüs ile mücadelede bir nebze de olsa sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir kampanya başlattık. Salgından dolayı okullar tatil olduğu için evlerinde olan öğrencilerimizden sağlık çalışanlarına mektup yazmalarını istedik. Bizler de bu salgında en önde mücadele eden ve gecesini gündüzüne katarak bizler için çalışan tüm sağlık çalışanları için kaleme alınmış olan duygu dolu mektupları hastane yönetimine teslim ettik ve teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

Covid-19 ile mücadele konusunda dünya genelinde zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Başhekim Uzm. Dr. Erdinç Eren, “Bu süreçte tüm sağlık ve yardımcı sağlık çalışanlarımız ile birlikte canla, başla, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bize destek olmak amacıyla Van Gölü İlkokulu öğrencilerinin bize mektup yazdıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencilerin duygularını ve güzel düşüncelerini kaleme alarak bize mektup yazmaları bizim için çok kıymetli. Çünkü biz bu süreci sadece hastaların tedavisi olarak görmüyoruz. Biz sağlık ve yardımcı sağlık çalışanları olarak, hastaların tedavisi ile uğraşırken, aynı zamanda hastalığın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve bu salgın ile ilişkili farkındalığın devam etmesi gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda bu kampanya bizim için çok önemli ve okul yönetimi, öğretmenler ile öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Minik öğrenciler tarafından kaleme alınan 112 mektup, hastane yönetimi tarafından doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI