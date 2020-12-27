Öğrencilerden rap tarzında şiirle sağlıkçılara destek

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE genelinde ‘My Hero Health Worker’ (Kahramanlarımız Sağlık Görevlileri) ‘eTwinning’ projesi kapsamında bir araya gelen, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki 200 öğrenci, rap tarzında söyledikleri şiirle pandemide en ön safta mücadele eden sağlıkçılara destek verdi.

Türkiye’de 10, Avrupa’da 37 okulun katılım sağladığı ‘My Hero Health Worker’ ‘eTwinning’ projesi kapsamında, çeşitli illerde eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, pandemi sürecinde zor şartlarda çalışan sağlık görevlilerine destek olmak için bir araya geldi. Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrenciler, rap tarzında söyledikleri şiirle koronarivürüsle mücadelede en ön safta bulunan sağlıkçılara destek verdi. Yaklaşık 3 ay sürecek proje kapsamında hazırlanan klip, sosyal medyadan ‘Kahramanlarımız Sağlık Görevlileri’ başlığı ile yayınlandı.

Sağlık çalışanlarına destek olmak ve pandemiye dikkat çekmek için hazırlanan projede, öğrencilerin söylediği şiirin sözleri şöyle:

‘Kim kanatsız meleklerim, siz biz çok severiz,

Sağlık çalışanlarıdır adları, onlar hiç ama hiç unutmamalı,

Maske, mesafe, hijyen, kurallara uyarak onları hiç yormamalı,

Ülkemizin süper kahramanları, yeneceğiz sayelerinde koronayı,

Önlemimi alalım sağlıklı kalalım, sağlık kahramanlarımızın yanında olalım,

Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, sağlık çalışanlarına destek olalım.’

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