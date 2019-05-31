Öğrencilerden karikatürle ‘birlik’ mesajı

AYDIN Doğan Vakfı ile Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde gerçekleşen 12’nci Karikatür Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. 25 öğrencinin kendi kategorileri içerisinde ilk üçte yer aldığı ‘Sosyal Uyum’ konulu yarışmaya, 27 şehirden 563 öğrenci katıldı.

Aydın Doğan Vakfı ile Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde 12’nci Karikatür Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde yapılan ödül töreni, Çapa Atatürk Ortaokul çocuk korosunun gösterisi ile başladı.

Ödül töreninin açılış konuşmalarını yapan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, öğrencilere madalya ve katılım belgelerini verdi. Programa İstanbul İl Milli Eğitim Proje Koordinatörü Derviş Çelik ve jüri üyeleri Aziz Yavuzdoğan, Kaan Saatçi, Piyale Madra, Raşit Yakalı ve Tan Oral katıldı.

563 ÖĞRENCİ YARIŞMA İÇİN 644 KARİKATÜR ÇİZDİ

Bu yıl ‘Sosyal Uyum’ teması ile 5 farklı yaş grubuna yönelik düzenlenen yarışmaya, 27 şehirden 143 okul, 563 öğrenci 644 karikatürle katıldı. 25 karikatür kendi kategorilerinde ilk üçe girerken 25 karikatür mansiyon ödülü aldı, 90 karikatür sergilenmeye değer bulundu.

“KARİKATÜR EN DEĞERLİ SANATLARDAN BİR TANESİ”

Karikatürün çok özel bir sanat olduğuna vurgu yapan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, “Bugün eski değerini kaybeden bir sürü şey olmasına rağmen, karikatür bugün en güncel, en değerli sanatlardan bir tanesi. Çünkü bir bakışta süratle size mesajı veriyor, duygu ve düşüncelerinizi ifade ediyor, karşısındakinin hatırında kalıyor ve hiç unutulmuyor. Mesela bir yazıyı okuyorsunuz, birkaç saat sonra başka yazılar geliyor, o yazıyı unutuyorsunuz ama o gördüğünüz imaj aklınızda kalıyor. İşte karikatür bu kadar kıymetli bir şey. Hepinizin istikbali çok parlak, çizmeye devam edin” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINA ÖNEM VERİYORUZ”

Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, “Biz dernek olarak yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir olmasına önem veriyoruz. Bu yıl karikatür yarışmasında da 12’nci yılımız. Öncelikle Aydın Doğan Vakfına ve Doğan Egmont Yayıncılık’a çok çok teşekkür ediyorum. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmıyorlar ve inşallah önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ise “Bu yılki konumuz sosyal uyum. Siz çocuklar hep bir şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz. Bu duyguyu hiç kaybetmemek lazım. Karşımızdakini anlamaya çalıştıkça bir şekilde anlaşmak mümkün. O zaman hep birlikte barış içinde daha güzel günlerde yaşamamız da mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

