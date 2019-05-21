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21 Mayıs 2019
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ÜNİVERSİTE öğrencileri ile Küçükçekmece Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ‘Gelenekten Geleceğe’ adlı karma sergi açıldı.
Kültür-Sanat Haberleri

Öğrencilerden geleneksel Türk sanatları sergisi

Editör Editör

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ÜNİVERSİTE öğrencileri ile Küçükçekmece Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ‘Gelenekten Geleceğe’ adlı karma sergi açıldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, çini, ebru ve mozaik eserlerden oluşan ‘Gelenekten Geleceğe’ adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencileri ile Küçükçekmece Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin eserleri yer aldı.

Serginin açılışına Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, çini öğretmeni Ummihan Kara, mozaik öğretmeni Belgin Menküer ve ebru öğretmeni Filiz Sevilmiş katıldı.

200 ÖĞRENCİNİN ÇALIŞMASI VAR

Sergi hakkında bilgi veren çini öğretmeni Ummihan Kara, “Halk eğitim kursiyerleri ve üniversite öğrencilerinin ortak çalışması olan bu sergide yaklaşık 200 öğrencinin çalışması var. Eylül, ekim ayından beri yapılan ürünler sergileniyor” dedi.

Sergiyi gelecek sene de açmak istediklerini belirten Kara, “Özellikle çini ve ebru unutulmaya yüz tutmuş sanatlar. Bunları yaşatmaya ve herkese dokunmaya çalışıyoruz. Kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Özellikle çinide kullandığımız kuvars taşı negatif enerjiyi alıyor. Öğrencilerimiz ve kursiyerlerimiz de çok mutlu oluyor” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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