Sınava hazırlanmak sadece test çözmekten mi ibarettir? Sınava hazırlanma süreci, kuşkusuz çok kolay olmayacaktır. Fakat atacağımız doğru adımlar ile bu süreci hem kolaylaştırabilir hem de hayalimize ulaşma şansımızı artırabiliriz.

Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversiteye girebilmek için aşmaları gereken Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) adaylar nasıl hazırlanmalılar? Kendisini telefonla aradığım İstanbul Rumeli Üniversitesi Tanıtım ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba UÇAR bu konuda yönelttiğim sorularımı önemli ipuçları vererek yanıtladı.

YKS sorularını kolaylıkla çözülebilmek mümkün mü ?

Her öğrencinin çözebileceği düzeyde soruların olduğunu söyleyen Tuba Uçar; ’’Sorular %10 çok kolay, %20 kolay, %40 normal, %20 zor ve %10 çok zor olarak sınıflandırabiliriz Ama unutmayın ki soruların %70’i kolaylıkla yapılabilecek düzeydedir’’ ifadelerini kullandı.

Adayların çalışması için Sihirli Saatler diyebileceğimiz zaman dilimi var mı?

İnsanların hem bedenen hem de ruhen kendini daha iyi hissettiği bir şey yapma isteğinin arttığı zamanların olduğundan bahseden Uçar; ‘’Adayların zor anlaşılan ve yüksek düzeyde konsantrasyon isteyen ders veya konuları bu zaman diliminde çalışmalarını öneririm’’ dedi.

Tekrar Etmek adaylar için ne derece önem taşıyor

İnsanlar öğrendiklerinin %80’ini 24 saat içinde unuturlar. Öğrenilen yeni konunun gün içerisinde tekrar edilmesi bunu engelleyecektir. Her gün mutlaka tekrar yapmalılar.

Öğrenciler hangi bölümleri çözerken zorlanıyor ?

Sınavda öğrencilerin en zorladığı bölümlerin paragraf soruları olduğuna dikkat çeken Uçar, çözüm teknikleri hakkında da şu bilgileri verdi; ‘’Sorulara ön yargı ile yaklaşmayın. Sorunun uzunluğu zorluk ya da kolaylık derecesini belirlemez. Soru hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz testin yapısı ve seçeneklerin gücünden faydalanın. İki şık birbirine benziyorsa, cevap büyük ihtimalle ikisi de değildir. İki şık birbirinin zıttıysa, bunlardan birinin doğru olma ihtimali vardır. Eleme yaptığınız şıklardan ilk aklınıza gelen şıkkın doğru olma olasılığı yüksektir.’’

Zamanı iyi değerlendirmek için hangi teknikleri önerirsiniz

Pek çok adayın soruları zamanında yanıtlayamadığını, bu nedenle başarılı olamadıklarını söyleyen Uçar ‘’Sınavda zaman yönetimi en önemli husustur. Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda yanıtı kolayca bulunabilecek soruların çözülmesini, zaman alıcı ve zor soruların ise ikinci tura bırakılmasını öneririm’’ dedi. Sıralı soru çözme tekniği hakkında da bilgi veren Tuba Uçar ‘’ Soruları alışkanlığınız olsa da sırayla çözme mecburiyetiniz yoktur. Farklı dersin sorularını cevaplandırabilir veya diğer soruya geçebilirsiniz. Unutmayın, ayrım yapmadan soru çözme alışkanlığı zaman kaybettirir’’ ifadelerini kullandı.

Son olarak öğrencilere ne tavsiye edersiniz ?

Yapılacak küçük molalar dikkat süresini yeniden oluşturmaya , zihinsel enerjisi daha etkin kullanmaya yardımcı olacaktır. Boyun, kollara hafif masaj ile alın ortasına parmak ucu ile vurmak kan dolaşımını yeniden hızlandıracaktır. Alman bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre 2 saat televizyon izlemenin verdiği hasar 1 hafta beyin jimnastiği yapılarak gideriliyor. Bu nedenle, ders çalışma planı içerisinde verilen ufak aralarda TV, internet gibi uyarıcı düzeyi yüksek, öğrenmeyi olumsuz etkileyen araçlardan uzak durulmalı.