Venezia Mega Outlet’te yarıyıl tatili boyunca çocuklara yönelik Masal ve Sanat Atölyesi etkinlikleri yapılacak. Atölyelerle hedeflenen ise çocukların yeteneklerini keşfetmek.

Venezia Mega Outlet’ten yapılan açıklamada, sömestr tatilinde birbirinden farklı ve keyifli aktifliklerle çocuk ziyaretçilere keyif dolu dakikalar yaşatmanın amaçlandığı belirtildi. Bugün Maske Atölyesi ile başlamış olan etkinliklerin, 24 Ocak Perşembe günü Ekolojik Tasarım Atölyesi ile devam edeceği ifade edildi. Ekoloji ve dünya hakkında öyküler dinleyen çocuklar, tabiattaki materyalleri ve kili kullanarak heykeller yapacak.

Çocuklar, 26 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde dinledikleri masalda bulunan karakterlerin ahşap oyuncaklarını istedikleri gibi süsleyecekler. 27 Ocak Pazar günü ise Kukla Yapım Atölyesi’nde, çocuklar bir kukla masalı dinletisinin ardından, renkli çoraplar ve düğmelerle kendi kuklalarını tasarlayacaklar. aktiflikler bütün gün süresince 3 oturum olarak gerçekleşecek. Venezia Mega Outlet’te 26-27 Ocak tarihlerinde çocuklar için dans yarışmaları, yüz boyama ve sürpriz aktiviteler gerçekleştirecek özel ekip de yer alacak.