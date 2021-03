Öğrenciler pandemi kurallarını mavi ile hatırlatıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de gerçekleşen kademeli yüz yüze eğitimde öğrenciler, pandemiden korunmaya yönelik alınan tedbirlere uyulması için kampanya başlattı. Özel bir okulun öğrenci ve öğretmenleri, İzmir’in düşük riskli iller arasına girerek haritada mavi renkle gösterilmesini istiyor. Bunun için de mavinin tonlarında giydikleri kıyafetlerinin yakasına mavi yıldız takarak; sosyal medyada ‘#egeninincisinemaviyakisir’ paylaşımları yaptılar.

Kontrollü normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından İzmir yüksek riskli iller arasında gösterilerek haritada, turuncu renkle temsil edildi. İzmir’de bir özel okulun öğrencileri, kentin pandemiden daha az etkilenmesi için her gün mavi giysi giyerek farkındalık yaratmaya çalışıyor. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından başlatılan kampanyaya idareciler ile öğretmenler de katıldı. Öğrenciler sosyal medyada ‘#egeninincisinemaviyakisir’ paylaşımları yaparak, kentte yaşayan herkesin pandemiyi azaltacak kurallara daha fazla uymasını amaçlıyor.

ÖĞRENCİLER, ‘MASKE -MESAFE-HİJYEN’

Alya Şahin (10), 4’ncü sınıf öğrencisi. Okuluna ve sırasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek herkesin duyarlı olmasını istedi. Şahin, “Okuluma geri döndüğüme, arkadaşlarımı gördüğüme sevindim. Tam gün açılırsa, daha mutlu olurum. İlimizin haritada mavi renkle gösterilmesi için mavi giyindik. Maske, mesafe ve temizliğe uyulması gerekir” dedi.

Eray Ünal (10), evde vakit geçirmenin çok zor olduğunu kaydetti. Ünal, “İyi ki açıldı okullar. Evde çok sıkıldık. Büyüklerden de maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istiyorum. İzmir mavi olursa, okullar tam gün açılır. Her gün mavi giyeceğim. Mavi kıyafetim fazla değil ama yıkandıkça giyerim” diye konuştu.

Ege Coşkun (8) “Okuluma geldiğim için mutluyum. Arkadaşlarımı özledim. Salgın döneminde maske takmalı, hijyene dikkat etmeliyiz. Dışardan geldiğimizde elimizi yıkayalım. İzmir turuncu gösteriliyor; biz mavi olmasını istiyoruz” diyor.

Mehmet Aksu (10), “Halimize şükrediyorum. İnşallah salgın biter. Okullar tam gün olur, kurallara uyalım” diye duygularını ifade etti.

Berrak Emre (10) ‘Kıyafetimi seçerken, özellikle mavi olmasına dikkat ettim. Okula geldiğim için kendimi mutlu hissettim. Okulların her gün açık olması için İzmir’in mavi renk olması gerekiyor. Normal günlere dönmeyi ve okula gitmeyi çok özledim.”

‘OKULLARI; ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER YAŞATIR’

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyen 28 yıllık sınıf öğretmeni Handan Erol, salgından çocukların olumsuz etkilendiğini belirtti. Bir öğretmenin çocuklara dokunmadan, gözlerinin içine bakmadan ders yapmasının çok zor olduğunu ifade eden Erol, “Teknolojiyi kullandık. Bu süreçte dersleri sürdürmek zordu. Çünkü öğretmenler çocuklarını, çocuklar da öğretmenlerini çok özlediler. Bugün bunun coşkusunu yaşıyoruz. Çocukların salgın sürecinde birçok yeni bilgi öğrendi. Bunların başında maske, hijyen ve mesafe kuralı geliyor. Çocuklarımız uyuyor. Herkesin de uymasını istiyorlar. Bunun için başlattıkları kampanyaya deste veriyoruz” diyor.

Sınıf öğretmeni Handan Erol, öğrencilerin sosyal medyada başlattığı ‘egeninincisinemaviyakisir’ kampanyası hakkında şunları söyledi:

“Çocuklarımız farkındalık yarattı. Şehrimizde her şeyin normale dönmesini istiyorlar. Oyun oynamayı, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi özlediler. Okullar, öğretmenlerle ve öğrencilerle yaşayan yerlerdir. Biz bir arada olmayı gerçekten çok özledik. Bu farkındalığın bir domino etkisi göstermesini istiyoruz. Herkes kendisini ve sevdiklerini koruyabilmek için dikkat etsin. Bizler, çocuklarımızdan ayrılmak istemiyoruz. Lütfen hem sevdiklerimiz hem kendimiz için özverili olalım.”

Okul kurucusu Mustafa Kocatürk de, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını hatırlatmak için öğretmen ve öğrencilerin mavi giyindiğini belirtti. Kocatürk, “Uzun bir süreden sonra çocuklarımızın okullarına kavuşması, eğitim haklarının ellerinden alınmaması ve bu sürecin devam etmesi için bir farkındalık sağlamak istedik. Tüm öğretmenler ve öğrenciler mavi giyindi” dedi.

FOTOĞRAFLI