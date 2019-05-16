Öğrenciler mezun olmak için çevreci tasarımlar yaptı

Moda Tasarımı bölümü öğrencileri mezuniyet defilesini sürdürülebilirlik teması kapsamında, ‘ECO-EGO’ adı ile gerçekleştirdi. 13 öğrenci, çevreci tasarımlarını podyuma çıkardı.

İstanbul Okan Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olan 13 öğrencinin mezuniyet defilesi yapıldı. Öğretim Üyesi Başak Gürsoy’un organizasyonu ve koreografisiyle düzenlenen defile, Fashion Tv mankenleri ve Kariyer Eğitim Kurumları’nın styling desteğiyle gerçekleştirildi. Öğrenciler koleksiyonlarını, aralarında Fashion Tv Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat, tasarımcı Cihan Nacar, oyuncu ve manken Aylin Arasıl, oyuncu Murat Parasayar’dan oluşan jüri karşısında sundu.

“TEKNİK EKİBİMİZ ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLUYOR”

13 öğrencinin mezun olduğunu dile getiren İstanbul Okan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Başkanı Serna Uçar Hatipoğlu, “Öğrencilerimiz bu mezuniyet defilelerine yaklaşık bir sene boyunca hazırlanıyorlar. Güz döneminde temalarını belirliyorlar ve o temalar doğrultusunda araştırmalar yapıp malzemelerini buluyorlar. Dönemin sonunda koleksiyon çizimleri bitmiş oluyor. Bahar döneminde ise karar verdikleri koleksiyonun üretim aşaması başlıyor. Bizim atölyelerimizde modelist, terzi ve baskı ustası gibi profesyonel teknik ekibimiz var. Onlar, öğrencilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmekte destek oluyor” dedi.

Öğrencilerin okul zamanında bile çok güzel bir deneyim kazandığını vurgulayan Hatipoğlu, “Böyle bir jürinin karşısında kendi koleksiyonlarını hayata geçirmek veya atölye personeliyle birlikte bunları koordine etmek çok güzel bir başarı. Biz onları mümkün olduğunca hayata hazır bir halde mezun etmeye çabalıyoruz. Onlara tavsiyem ise kendilerine güvenmeleri, canla başla çalışmaları ve sevdikleri işi tutkuyla yapmaları. Hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.

“HİPPİLERİ ARAŞTIRDIM”

Hazırlık sürecinin zor ama eğlenceli geçtiğini ifade eden Moda Tasarım bölümü öğrencisi Çağlam Selman (24), “Temamızdan yola çıkarak sokak modası yapmak istedim. Araştırmalarım sonucunda hippiye rastladım. Onların örgü kullanmaları ve eski kıyafetleri değerlendirmelerini dikkate aldım. Koleksiyonumu hazırlarken de eski kumaşları kullanmayı amaçladım. Onları keserek dokumalar oluşturdum ve eski yün ipleri kullandım. Aynı zamanda insanların tekdüze giyim tarzını eleştirerek daha renkli ve tatlı tasarımlar yapmaya çalıştım” dedi.

DEFİLEYE 2 SERGİ EŞLİK ETTİ

Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Serna Uçar Hatipoğlu’nun ‘Gates of Life’ adını taşıyan koleksiyonundan da bir seçki sunulan defileyle eş zamanlı iki de öğrenci sergisi açıldı. ‘Anıları Yaşatmak’ adı altında, retro giysilerin günümüz tasarımlarına dönüştüğü, Moda Etiği ve Sürdürülebilirlik Dersi sergisi ile ‘ECO-EGO’ Diploma Projesi Koleksiyonları 30 Mayıs’a kadar Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde olacak.