ÖĞRENCİLER “İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK KADAR BURS VE NİTELİKLİ YURT” İSTİYOR

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2023 yılında asgari ücret yüzde 54 oranında artarken KYK burs ve kredileri yüz 47 artarak bin 250 TL oldu. Yurtsuzlar Hareketi üyesi Deniz Duran, “Geçinemiyoruz. Ev arkadaşlarımın ikisi de çalışıyor. Ben de emekli maaşı ile geçinmeye çalışan ailemden sıklıkla para istiyorum” dedi. Duran, “Yurtsuzların KYK ile ilgili talebi ise bütün üniversitelilere karşılıksız, insanca yaşamaya yetecek kadar burs ve nitelikli yurtlar” ifadelerini kullandı.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

2023 yılında lisans öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldığı burs ve krediler 850 TL’den bin 250 TL’ye çıkarıldı. 2023 yılında asgari ücret yüzde 54 artarken KYK burs ve kredileri yüzde 47 oranında arttı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2022 yıl sonu enflasyonu yüzde 64, Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise yüzde 137.

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Üniversiteliler KYK burs ve kredi ödemeleriyle ancak ufak tefek ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ifade ediyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisi Deniz Duran, üniversitelilerin barınma hakkı için mücadele eden Yurtsuzlar Hareketi’nin bir üyesi. Arkadaşları ile birlikte öğrenci evinde kalan Duran, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte geçim sıkıntısı ile ilgili şunları söyledi:

“KYK kredi ya da bursu hiçbir zaman başka bir kaynaktan destek almadan üniversiteli bir öğrencinin ihtiyaçlarını karşılaşabileceği kadar olmadı. Ben aldığım 850TL kredi ile ancak ulaşımımı ve faturalarımı karşılayabiliyorum. Onun dışında kalan evimin kirası, beslenme masrafım, evin diğer giderleri ve üniversiteli olarak ihtiyacım olan ders notlarımı ve kitaplarımı alamadığım bir durumdayım. Üniversiteli kimliği ile bilime ya da sanata doğrudan erişim imkanının kalmamasıyla beraber ne yazık ki bunları dert bile edemiyoruz.

Asgari ücretten evvel KYK kredisine gelen zamdan beri bizim Ankara düşündüğümüz ilk şey öğrenci abonmanına gelecek olan zamdı. Memlekette her gün başka bir zam haberine uyanıyoruz. İlaç fiyatlarından regl ürünlerine, temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamayacak olan biz üniversitelilerin asgari ücretliler gibi geçim derdi var. Kâğıt zammını düşünmeden kitap almayı ve fotokopi çektirmeyi düşünemiyoruz. Bütün bunlar üniversitelilerin, üniversiteli gibi yaşamasına imkân sağlamazken sıra arkadaşlarımızı güvencesiz işlerde çalışmak zorunda bırakıyor.

Nasıl geçiniyorsun sorusunun cevabı tüm üniversiteliler için çok net; geçinemiyoruz. Ev arkadaşlarımın ikisi de çalışıyor. Ben de emekli maaşı ile geçinmeye çalışan ailemden sıklıkla para istiyorum. Bunu tiyatroya sergiye gidebilmek için değil insanca yaşamak için yapıyorum.

Yurtsuzların KYK ile ilgili talebi ise bütün üniversitelilere karşılıksız, insanca yaşamaya yetecek kadar burs ve nitelikli yurtlar. Çünkü biz üniversiteliler bugün yalnızca geçim derdindeyiz oysa bilimle kurduğumuz doğrudan bağ kadınlar, lgbti+lar, yoksullar yani bütün bir halk için yeni bir uygarlığı kurabilecek nitelikte olmalıdır.”