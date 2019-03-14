İstanbul Bilgi Üniversitesi, ‘BİLGİ Talent Fest’e ev sahipliği yaparak sektörden birçok şirketi ve profesyoneli katılımcılarla buluşturdu.

Geleceğin yazılımsal işler ile şekilleneceğini belirten öğrenciler, deneyip yanılmanın artık daha popüler olduğunu ve beyaz ya da mavi olarak tanımlanan ‘yaka’ olayının önemini kaybettiğini belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, iş dünyasına yön veren yetenek uzmanlarını, ‘BİLGİ Talent Fest’ kapsamında öğrenciler ve mezunlarla buluşturdu. Katılımcıların, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda geleceği planlamalarına yönelik yol gösterici oturumların yapıldığı etkinlik, santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. ‘Gelecek için hazır mısın?’ temalı ‘BİLGİ Talent Fest’, sektörün önde gelen isimleriyle öğrencileri ve mezunları bir araya getirdi.

Etkinliğin ilk gününde gelecekteki iş hayatı, popüler olacak ve değerini kaybedecek meslekler, yüksek lisansın avantajları, girişimciliğin ince ayrıntıları ve danışmanlık şirketlerinin arka planları konuşuldu.

“GELECEK PLANLARINDA ÖĞRENCİLERE REHBERLİK EDİYORUZ”

Öğrencilerin ve mezunların bireysel ve profesyonel gelişimlerine destek olan bir birim olduklarından bahseden İstanbul Bilgi Üniversitesi Küresel Yetenek Yönetim Merkezi Yetenek Gelişimi Müdürü Nevin Ahu Gökmen, “Onların kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını, hayallerini keşfetmelerine, gelecek planlarını yapmalarına rehberlik ediyoruz” dedi.

BİLGİ Talent Fest hakkında da açıklamalarda bulunan Gökmen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Değişen ve dönüşen iş dünyasına, iş yapış biçimlerine uyumlanmak için kendi yapımızı, gelenekselleşmiş kariyer merkezi olgusundan dönüştürdük. Yeni neslin de gelecek iş gücü olacağını düşünürsek hayattan hem bireysel hem de profesyonel olarak beklentileri farklı. Yapımızı, vizyonumuzu yetenek gelişimi odağında dönüştürdük. Gelenekselleşmiş Kariyer Günleri de bu sebeple yeni markamız doğrultusunda BİLGİ Talent Fest adıyla değişti. Bu iki gün boyunca hem sektörünün önde gelen yerli ve yabancı firmalarını ağırlayacağız hem de öğrencilerimiz profesyonellerle network fırsatı bulacak. Uzman danışmanlardan özgeçmiş (CV) danışmanlığı alacaklar, mülakat provalarına girebilecekler ve iş ilanlarına başvurabilecekler.”

Öğrencilerin en çok girişimciliği merak ettiğini dile getiren Gökmen, “O yüzden de yıl boyunca bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Girişimcilik ne demek, neye ihtiyaç var, ne gibi bir alt yapıya, yetkinliklere ihtiyaç var, onları neler bekliyor gibi konuları konuşuyoruz” diye konuştu.

İNSANLAR DENEYİP YANILMAK İSTİYOR

Mezun olduktan sonra freelance olarak proje yönetimi yapmak istediğini kaydeden İşletme Ekonomi 4’üncü sınıf öğrencisi Berke Abanoz, “Proje bazlı olarak danışmanlık yapmak istiyorum. Bence bu beyaz veya mavi diye adlandırılan yaka olayı artık bitmek üzere. İnsanlar daha bağımsız ve kendi işlerinin sahibi olmaya çalışıyor. Ayrıca ‘Şu anda ekonomi düzgün değil, proje bazlı çalışarak burada şansımı deneyeyim, olmazsa diğer sektöre geçeyim’ şeklinde düşündükleri için bence gelecekte herkes kendi işinin sahibi olacak ya da proje bazlı işlerde çalışacak” dedi.

“Çok kapsamlı bölümlerde okumanın hem avantajı hem de dezavantajı var” diyen Berke Abanoz, “Önümüz çok açık. Bu yüzden aslında çoğu insan mezun olduğunda ne yapacağını bilmiyor. Deneme yanılma yöntemiyle çalışmak bu açıdan daha avantajlı. Farklı yerlerde deneyim kazanmak önemli. Bazı insanlar da daha stabil işleri seviyor” ifadelerini kullandı.

“BU ETKİNLİKLER FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANDIRIYOR”

Geçen sene düzenlenen Kariyer Günleri’nde de çalıştığını dile getiren Berke, “Geçen sene çalışmış olmam bana çok güzel bir staj sağladı. Farklı bakış açısındaki firmaların gelmesi öğrencilere daha farklı işlerin olduğunu, bilmedikleri işlerin veya firmaların olduğunu gösteriyor” dedi.

GELECEK YAZILIM İLE ŞEKİLLENECEK

Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde okuyup Bilgisayar Mühendisliği’nde yandal yapan ikinci sınıf öğrencisi Kübra Tahaoğlu ise, şöyle konuştu:

“Okuduğum bölümden çok memnunum. Mezun olduğumda da bilişime, yazılıma kaymayı düşünüyorum. Bilişim yönetimi sistemleri gibi. Daha ilerisinde ne yaparım bilmiyorum ama sektöre yazılım alanından girmeyi hedefliyorum. İleride muhtemelen sadece yapay zekadan ve yazılımsal işlerden bahsedeceğiz çünkü tekniker gerektiren işler yerini biraz daha makineleşmeye bıraktı. Sektörde bile şimdiden yazılım geliştiriciler çok fazla aranıyor. Bu sektörün içinde olduğum için korkmuyorum çünkü geleceğin bu yönde şekilleneceği çok bariz.”

KURUMLAR ÖĞRENCİLERİ DİNLİYOR

Ayrıca etkinliğe ulusal ve uluslararası 75’i aşkın kurum katılıyor ve öğrenciler bu kurum temsilcileriyle kariyer imkanlarını konuşma ve sorularını yöneltme şansını buluyor.

Bugün de devam edecek olan programda yeni dünyada ön plana çıkan yetkinlikler, gençlere fırsat veren firmalar, özgeçmiş hazırlamanın incelikleri, geleceğin meslekleri konuşulacak ve mülakat atölyeleri yapılacak.