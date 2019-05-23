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23 Mayıs 2019
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SINIF OGRETMENLIGI OGRENCILERI, TOPLUMA HIZMET DERSI KAPSAMINDA ARNAVUTKOY’UN SAZLIBOSNA MAHALLESINDE BULUNAN SAZLIBOSNA ILKOKULU VE ORTAOKULU’NA ‘BIR KITAP BIR UMUT’ ADLI BIR KUTUPHANE YAPTIRDI.(ISTANBUL-DHA)
Eğitim Haberleri

Öğrenciler ‘Bir Kitap Bir Umut’ kütüphanesini açtı

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Sınıf Öğretmenliği öğrencileri, Topluma Hizmet dersi kapsamında Arnavutköy’ün Sazlıbosna mahallesinde bulunan Sazlıbosna İlkokulu ve Ortaokulu’na ‘Bir Kitap Bir Umut’ adlı bir kütüphane yaptırdı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim alan Özge Berber ve Zeliha Arslan isimli iki öğrenci, bölümün 3’üncü sınıfında verilen Topluma Hizmet dersi kapsamında, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Sazlıbosna mahallesinde yer alan Sazlıbosna İlkokulu ve Ortaokulu’na, ‘Bir Kitap Bir Umut’ adlı 2 bin kitaplık bir kütüphane yaptırdı.

Kütüphanenin açılışı, proje koordinatörü İAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan, Sazlıbosna Mahalle Muhtarı Oktay Teke ve Okul Müdürü Ahmet Ermumcu, Arnavutköy Belediye Meclis Üyeleri ve parti il başkanları ve öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşti.

Törende kütüphane hakkında konuşan proje sorumlusu öğrenci Özge Berber ve Zeliha Arslan, amaçlarının çocuklara kitap okuma sevgisini aşılamak ve okumaya teşvik etmek olduğunu ifade etti.

ZEKA OYUNLARI BİLE VAR

Kütüphanede 2 bin kitaba ek olarak zeka oyunları da yer alıyor. Projenin gerçekleşmesinde ayrıca Onur Elektrik, Depo Global Lojistik ve Antrepo, Şah Berberoğlu İnşaat, Güldaş Grup, Avcılar Doruk Eczanesi ve Avcılar Kültür Temel Lisesi gibi kuruluşlar da sponsorluk desteği sağladı.

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