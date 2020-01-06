Bir kız çocuğu hayatın zorluklarına dayanamayarak yaşamına kıydı! Bu kız çocuğuna “yemekhane kartımda para kalmamış sadece 1 liram var”, “1 liraya karnımı doyurabilir miyim?” diye sorduran düzene lanet olsun…

Canına kıyan Sibel Ünli öğrenci yemeklerine getirdiği fahiş zam ve kısıtlamalar ile gündeme oturan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisiydi, oda bu fahiş zam kararını protesto etmişti.

Geçtiğimiz yıl 2 lira 75 kuruş ola yemek ücretlerini 3 buçuk liraya çıkaran İstanbul Üniversitesi yönetimi, bu yıl da öğrencilerin 3 öğün yararlandığı indirimli yemek hakkını tek öğüne düşürüp kahvaltı öğününü de tamamen kaldırma ve ikinci öğün yemeğin fiyatını18.5 lira yapma kararı almıştı.

Doğal olarak öğrenciler bu saçma sapan uygulamaya tepki göstermiş, itiraz etmiş dilekçe vermeye kalkınca da indirimli yemek yerine, polis copu yemek durumunda kalmışlardı.

Görüldüğü üzere AKP iktidarının yandaşı kollama ve liyakatsiz kişileri yönetime getirme politikaları ülkemizin her kurumunda saçma sapan uygulamaları ve yönetim beceriksizliklerini ortaya çıkarıyor.

Başta AKP Genel Başkanı olmak üzere AKP’li politikacılar ve bunlar tarafından atanan yandaş kamu yöneticilerine hatırlatayım “sosyal devlet” olma zorunluluğu politik bir tercih değil anayasal bir emirdir! Herkes, her yönetici karar ve eylemlerinde bu zorunluluğa uymaya mecburdur…

Elin Suriyeli mültecisine kırk elli milyar dolar harcamayı makul bulan, marifet sayan yöneticilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin yemek hakkına tebelleş olmalarını şiddetle kınıyorum.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü koltuğunu işgal eden vatandaşa sormak gerek; senin sırtın pek, karnın tok, cebin dolu, lojmanın sıcak, devlet maaşını her ay tıkır tıkır ödüyor elbette sana 18.5 lira bir şey ifade etmez, sen anlar mısın uzak illerde çocuk okutan bir ailenin halinden? Sen dar gelirli ailesine daha fazla yük olmamak için öğün atlatan, yarı aç yarı tok yatan taşra çocuklarını bilir misin?

Eğer bu saçma uygulama Üniversite öğrencilerini tarikat ve cemaat yurtlarına, bunların yemekhanelerine yönlendirme çabası değilse, mantığı nedir?

Bugün bir fabrikada 4 çeşit tabldot yemeğin maliyeti taş çatlasa 5 – 6 lira iken, ne bu 18.5 lira? Böyle abuk sabuk fiyat koyanlara eskiler “ya hiç hesap bilmiyor ya hiç sopa yememiş” derlerdi.

Sosyal medyada dolaşan “öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir” sloganı durumu net olarak özetliyor, üniversite yönetimi dar gelirli öğrencinin halinden bihaber kişilerin eline bırakılmış…

Malum ülkemizde sadece Devlet Üniversiteleri değil Vakıf Üniversiteleri de var. Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir bu üniversitelerin yemek fiyatlarını derlemiş, buna göre:

Vakıf Üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi’nde 4 çeşit tabldot 6.75 lira, 4 çeşit seçmeli yemek 13.5 lira. Koç Üniversitesi’nde 4’lü tabldot öğrenciye 10.75 lira.

Devlet Üniversitelerinde ise fiyatlar çok daha makul düzeyde. Anadolu Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler sabah, öğle, akşam, öğün başına 1.5 liraya karınlarını doyuruyorlar. Hatta ramazan ayında yine 1.5 liraya sahurda da sürüyor yemek servisi.

İTÜ’de öğle 3, akşam 4 lira yemek, Marmara’da 2.75, Galatasaray’da 2.5 lira…

Ankara, Hacettepe’de 2.85 lira, Adana, Çukurova’da 2 lira.

Geçtiğimiz Perşembe günü, Boğaziçi Üniversitesi’nde, döner dâhil, 3.75 liraya karnını doyurdu öğrenciler.

Çağdaş bir sosyal devlet okumak isteyen öğrencilere parasız eğitim, ücretsiz yurt ve yemek desteği vermek zorundadır yukarıda da belirttiğim gibi bu bir politik tercih değil, anayasal bir zorunluluktur.

Bir devletin itibarı gelip geçici politikacıların ve kamu yöneticilerinin altına çektikleri lüks uçaklar ve makam araçları ile değil, öğrencilerine sağladıkları imkanlar ile artar ya da azalır.

Oluşan infial ve tepkiler sonucunda Üniversite yönetiminin geri adım atıp, bu saçma sapan karardan vazgeçmek zorunda kalması olumlu bir gelişmedir.

Diri bir toplumsal muhalefetin varlığı ve kamu yöneticilerin bu muhalefete boyun eğmek zorunda kalması ülkemizdeki demokrasinin geleceği için umut vericidir.