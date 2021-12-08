Öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişi taburcu oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit ARI’dan Hazine ve Maliye Bakanı’na “Ekonomik zorluklar da dikkate alınarak alım gücünün iyice azalması nedeniyle, özellikle bu dönemde zorlukların daha da artmasına bağlı olarak kedi ve köpek mamalarında KDV oranının %18’den %1’e çekilmesine ilişkin bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu.