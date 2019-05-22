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22 Mayıs 2019
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Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 12 yaralı

Editör Editör

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DENİZLİ’de, öğrenci servis minibüsüyle cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 10’u öğrenci, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Caddesi’nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Kudsi Kabalar yönetimindeki 20 S 0312 plakalı servis minibüsüne, sağ taraftaki ara yoldan ana yola çıkan Adil Kabaca yönetimindeki 20 ABF 376 plakalı cip çarptı. Kazada her iki araç sürücüsüyle 10 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. 

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