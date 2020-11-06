OGM’den bitkilerle ‘Türkiye haritası’

ANKARA, (DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü’nce (OGM), Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yaklaşık 18 bin metrekarelik alan üzerinde bitkilerle Türkiye haritası oluşturuldu.

OGM’den yapılan yazılı açıklamada, 7 coğrafi bölgede yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde üretilen 83 milyon fidanın dağıtımına başlandığı belirtildi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıkların tamamlandığı ifade edilerek, “Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile her yıl 11 Kasım günü saat 11.00’de düzenlenmesi kararı alınan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ bu yıl da aynı tarihte yapılacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik 81 il ve 922 ilçede aynı anda yapılacak. 15 ülke ile anlık olmak üzere toplamda 30 ülkenin de katılacağı etkinlik kapsamında ayrıca, yaklaşık 18 bin metrekarelik bir alan üzerine bitkilerle Türkiye haritası oluşturulacak” denildi.

‘TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERE YOĞUN TALEP’

OGM’nin Türkiye’deki 7 coğrafi bölgesinde yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü’ndeki toplam 3 bin 270 hektarlık alanda her yıl 500 milyon fidan üretimi yapıldığı kaydedilerek, “Kamu kurum ve kuruluşları için bedelsiz, özel sektör ve şahıslar için de bedelli fidan satışı yapılıyor. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları için ihtiyaç duyulan orman ağaçlarını yetiştirmek, ayrıca kamu kurumlarının, belediyeler ile özel kişi ve kuruluşların orman ağacı, süs bitkisi, fidan ve tohum taleplerini karşılamak için yılda milyonlarca üretim yapan OGM, 2019 yılında üniversite, askeri birlik, belediyeler ve okullar gibi kamu kurumlarına 35,3 milyon TL tutarında 10,7 milyon adet bedelsiz fidan dağıtımı yaptı. Özellikle orman köylüsüne gelir kapısı olan ve ihracat kapasitesi bakımında son yıllarda büyük ilgi gören tıbbi-aromatik bitkiler ve stratejik ürünler için 2020 yılında bin türde 260 milyon adet fidan üretimi planlayan OGM, Eylül itibarıyla bu alanda 261,4 milyon adet fidan üreterek hedefini aştı. Yetiştirilen türler arasında sahil çamı, kızılçam, süs bitkileri, kestane, defne, iğde, ıhlamur, ceviz, keçiboynuzu ve karayemiş gibi milyonlarca fidan yer alıyor” denildi.

‘ÖZEL SEKTÖR FİDANCILIĞI İLE YILDA 25 MİLYON TL GELİR’

OGM’nin kamuya bedelsiz olarak ürettiği fidanların yanı sıra, özel sektör fidancılığı için de üretim yapıldığı kaydedilerek, “Park, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan fidan ürünlerini kapsayan özel sektör fidancılığının desteklenmesi için de çalışan OGM, yıllık ortama 30-35 milyon adet fidan satışından 20-25 milyon TL gelir elde ediyor. Bu kapsamda ayrıca onaylanan 167 adet özel orman fidanlık projesinin 152 tanesini faaliyete alan OGM, fidan üretiminde dünya pazarlarına açılmak için özel sektör fidancılığına uzun vadeli ve düşük faizli kredi vererek sağlıyor. Bu kapsamda son 10 yılda, 10,5 milyon TL kredi kullanılarak, 3 adedine ise hibe desteği verildi” ifadelerine yer verildi.

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