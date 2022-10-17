Oğluyla tartışırken terastan düştüğü iddia edilen anne, ağır yaralandı

- Reklam -

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 3 katlı binanın teras katında anneyle oğlunun tartıştığı ihbarıyla adrese giden polis, Sadiye Vatansever’i (65) sokakta kanlar içinde yatarken buldu. Günay Vatansever’in (47) terastan asfalt zemine düştüğünü iddia ettiği annesi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, Günay Vatansever’i gözaltına aldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi 1’nci Bilgin Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın teras katındaki dairede, Sadiye Vatansever ile oğlu Günay Vatansever arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sesleri duyan mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Sadiye Vatansever’i sokakta yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken gördü. Ekipler, olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Günay Vatansever’in terastan düştüğünü iddia ettiği annesi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Günay Vatansever’in polise verdiği ilk ifadesinde, annesinin terastan nasıl düştüğünü görmediğini söylediği öğrenildi. Sadiye Vatansever’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Günay Vatansever, polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -