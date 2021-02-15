Oğlunun uyuyakaldığı eve, itfaiye merdiveniyle pencereden girdi

Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta anahtarı almadan evden çıkan Savaş Yılmaz, evde olan oğlu Ahmet (8), geri geldiğinde kapıyı açmayınca yakınlarını telaşlandırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile içeri giren baba Yılmaz oğlunu uyurken buldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 68’inci Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Evde oğlu Ahmet Yılmaz’ı bırakıp, anahtarı almadan dışarı çıkan Savaş Yılmaz, geri döndüğünde kapıyı açamadı. Zili çalmasına rağmen açan olmayınca panikleyen baba, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdivenini evin penceresine uzattı. Baba Savaş Yılmaz, itfaiyenin yardımıyla pencereden içeriye girdi. Oğlunu evde uyurken bulan baba, rahat bir nefes aldı.

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