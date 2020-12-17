Oğlunun kapıyı üzerine kilitleyip gittiği yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da oğlunun ‘pazara gidiyorum’ diyerek kapıyı üzerine kilitlediği görme engelli Pakize Köle (78), itfaiye ekiplerinin evin kapısını kırmasıyla kurtarıldı. Komşuları, yaşlı kadının çocuklarından şiddet gördüğünü öne sürdü. Köle ise çocuklarının kendisine kötü davranmadıklarını söyledi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Evde, görme engelli Pakize Köle’nin yardım çağrılarını duyan komşuları, pencereden baktıklarında yaşlı kadını yere düşmüş halde gördü. Kapının kilitli olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Köle, sağlık görevlilerinin yardımıyla tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra yatağına yatırıldı.

Pakize Köle’nin komşuları, yaşlı kadını çocuklarının sürekli evde kilitli tuttuklarını iddia etti. Köle’nin komşularından Seyfi Mercan, “Çocukları sürekli sözlü şiddet uyguluyor. Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor. Bugün de sesini duyunca biz yardım ettik” diye konuştu.

Pakize Köle ise çocuklarının kendisine kötü davranmadığını belirterek, “Oğlum, pazara gittiğini söyleyip, kapıyı da kilitleyip çıktı. Hemen geleceğini söyledi ama. Çocuklarım kapıyı kapatırlar, beni dışarı bırakmıyorlar. Beni dövmüyorlar” dedi.

Sağlık ekipleri, üşüdüğünü söyleyen Pakize Köle’nin üzerini örtüp, bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

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